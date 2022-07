इंदौर। कांग्रेस का आरोप है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा अपनी बेटी के फर्जी बार लाइसेंस को लेकर पकड़ी गई चोरी से घबरा कर किए गए कृत्य के विरोध में भाजपा अधीर रंजन चौधरी के बयान को मुद्दा बना रही है.

इंदौर में स्मृति ईरानी के खिलाफ पोस्टर लगाए

बेटी का गोवा में फर्जी बार लाइसेंस : कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जाहिर है कि स्मृति ईरानी पर चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहावत चरितार्थ हो रही है. शहर कांग्रेस प्रवक्ता विवेक खंडेलवाल एवं सूचना अधिकार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष गिरीश जोशी ने कहा कि सोनिया गांधी के साथ संसद भवन में किया गया अमर्यादित कृत्य दर्शाता है कि वो अपनी बेटी का गोवा में फर्जी बार लाइसेंस पकड़ाने से बदले की आग मे जल रही हैं

स्मृति ईरानी माफी मांगें : कांग्रेस का कहना है कि कल की घटना उसी की परिणति है. इस घटना के विरोध में इंदौर के प्रमुख चौराहों पर स्मृति ईरानी के पुतले लगाए और उस पर दाढ़ी लगाकर कर पूछा "चोर की दाढ़ी मै तिनका" विवेक खंडेलवाल ने सवाल उठाते हुए कहा स्मृति ईरानी बताएं कि उन्होंने किस तरह से एक मृत व्यक्ति के नाम से अपनी बेटी का बार लाइसेंस लिया. वो जिस तरह की हरकत कर रही हैं, उससे साफ है कि सोनिया गांधी जी की जान को खतरा भी हो सकता है. जब तक स्मृति ईरानी माफी नहीं मांगती है, तब तक कांग्रेस का प्रदर्शन जारी रहेगा. (Posters put up against Smriti Irani) (War of words between Sonia and Smriti)