इंदौर। सयोगितगंज इलाके में एक जज के पिता के साथ मारपीट का मामला सामने आया कॉलोनी में प्लाट और लेनदेन को लेकर विवाद की बात सामने आई है. आरोप है कि एक भाजपा नेता ने अपने ऑफिस में बुलाकर जबरदस्ती चेक लेने की कोशिश की और मारपीट की. इसी के साथ यह भी बताया जा रहा है कि जज इंदौर के नजदीक ही एक जिले में पदस्थ हैं. उनके पिता कॉलोनी का काम करते हैं.

भाजपा नेता ने दफ्तार बुलाया और मारपीट की : जज के पिता और उनके पार्टनर को एक भाजपा नेता ने अपने दफ्तर बुलाया. बताया जा रहा है कि लेनदेन विवाद को लेकर बैठक की गई. आरोप है कि जज के पिता के साथ मारपीट की गई, उन्हें बंधक बनाया गया और परिजनों से जबरदस्ती लाखों रुपए के चेक लेने की कोशिश भी की गई. इस मामले में इंदौर पुलिस के आला अधिकारियों को खबर लगी तो संयोगितगंज पुलिस भाजपा नेता के दफ्तर पहुंची.

दोनों पक्षों से पुलिस को आवेदन : जज के पिता को वहां से थाने लाया गया, जहां उन्होंने भाजपा नेता के खिलाफ आवेदन भी दिया है. वहीं संयोगितगंज थाने के थाना प्रभारी तहजीब काजी का कहना है " लेनदेन को लेकर विवाद है. दोनों पक्षों ने आवेदन दिया है. मामले की जांच की जा रही है." बता दें कि मामला काफी हाईप्रोफाइल है. अतः पुलिस भी इस पूरे मामले में इस तरह की कोई जानकारी नहीं दे रही है.

