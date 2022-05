इंदौर। आईआईएसआर के प्रधान वैज्ञानिक (कृषि विस्तार) डॉ बीयू दुपारे ने मंगलवार को कहा कि इंदौर में आयोजित अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना सोयाबीन पर हाल ही में संपन्न 52वीं वार्षिक समूह बैठक के दौरान सोयाबीन की उन्नत किस्म की खेती की सिफारिश की गई है. इसका नाम 'एनआरसी 150' है.

कई सालों के शोध के बाद सफलता : आईआईएसआर वैज्ञानिकों द्वारा वर्षों के शोध के बाद विकसित यह किस्म सोयाबीन की प्राकृतिक गंध के लिए जिम्मेदार लाइपोक्सीजिनेज-2 एंजाइम से मुक्त है. इसलिए इस किस्म से बने सोया दूध, सोया पनीर, सोया टोफू आदि में गंध मौजूद नहीं होगी. दुपारे ने कहा कि सोयाबीन की 'एनआरसी 150' किस्म प्रोटीन और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर है और इसे कुपोषण को खत्म करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है.

