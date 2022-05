इंदौर। लसूड़िया थाना क्षेत्र में एक ब्रिज के नीचे 16 साल की नाजिया की लाश पड़नी होने की सूचना पुलिस को मिली. इसके बाद पुलिस ने पूरे मामले में तफ्तीश की और मृतक को पोस्टमार्टम के लिए इंदौर के एमवाय हॉस्पिटल पहुंचाया गया. बताया जा रहा है कि नाजिया अब उसके पिता रईस और एक 10 साल के अपने भाई के साथ खजराना थाना क्षेत्र में मेला देखने के लिए आई थी.

ब्रिज के नीचे मिला शव : इसके बाद पिता रईस ने 10 साल के अपने लड़के को गाली देकर कहा कि हम दोनों पैदल पैदल घर आ रहे हैं, लेकिन जब काफी देर तक नाजिया और उसके पिता रईस घर नहीं पहुंचे तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की. इसी दौरान जब वह क्षेत्र में एक ब्रिज के वहां पर नाजिया को ढूंढते हुए पहुंचे तो देखा कि वहां पर नाजिया मृत अवस्था में पड़ी हुई है. वहीं यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि उसे मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गया घटना की सूचना परिजनों ने पुलिस को दी.

चार महीने पहले पिता पर लगाये थे आरोप : बता दें पिता द्वारा जिस बेटी की घटना हत्या कर घटना को अंजाम दिया गया, उसके बारे में बताया जा रहा है कि रईस पर पिछले दिनों सगी बेटी नाजिया ने आरोप लगाए थे और प्रकरण भी दर्ज करवाया था. पुलिस ने नाजिया की शिकायत पर पिता रईस के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार भी किया था. बताया जा रहा है कि रईस आपराधिक प्रवृत्ति का है और इससे पहले वह अपनी भांजी की भी हत्या कर चुका है. शिप्रा थाने पर आरोपी रईस के खिलाफ दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण भी दर्ज हैं.

