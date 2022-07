इंदौर। अब तक व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करके लोगों को जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करने के कई मामले सामने आ चुके हैं लेकिन अब साइबर अपराधियों ने shaadi.com जैसी साइट पर लड़कियों के नाम से फर्जी रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं और लोगों को शिकार बना रहे हैं. ऐसा ही एक मामला साइबर सेल के पास पहुंचा है.

अभी तक व्हाट्सएप कॉलिंग करके ठगने के मामले : बता दें कि साइबर अपराधी व्हाट्सएप कॉलिंग करते हैं और फिर सामने युवती न्यूड हो जाती है. इसके बाद मिक्सिंग कर उसका अश्लील वीडियो बना लेते हैं. फिर ब्लैकमेल किया जाता है. इसके अलावा ऑनलाइन लोन के नाम पर भी लोगों को ऐप डाउनलोड करवा कर उनकी पूरी जानकारी ले ली जाती है. उनकी फेसबुक के फोटो से छेड़छाड़ कर अश्लील वीडियो बना लिया जाता है. बाद में उनको धमकी देकर ब्लैकमेलिंग की जाती है. अब साइबर ठगी का नया मामला सामने आया है.

एक लाख रुपए ठग लिए : इंदौर का एक इंजीनियर साइबर सेल पहुंचा और शिकायत दर्ज करवाई. उसने बताया कि उसने shaadi.com पर रजिस्ट्रेशन करवाया था. इसके बाद एक युवती का उसे फोन आया और चैटिंग शुरू हुई. एक दिन युवती ने न्यूड वीडियो कॉल किया और कहने लगी कि उसका वीडियो बना लिया है. फिर पैसों की डिमांड करने लगी और एक लाख रुपये भी लिए. अब साइबर सेल की टीम मामले की जांच कर रही है.

Crime News Indore : युवकों को हुस्न के जाल में फंसाकर करती थी लूट, युवती और उसके तीन साथी गिरफ्तार

एसपी बोले- जल्द करेंगे खुलासा : इस मामले में राज्य साइबर सेल के एसपी जितेंद्र सिंह का कहना है " युवक की शिकायत आई है. इस मामले में जल्द खुलासा किया जाएगा." बता दें कि राज्य साइबर सेल समय-समय पर सायबर ठगी के बारे में एडवाइजरी जारी कर चुका है लेकिन उसके बाद भी लोग विभिन्न तरह के साइबर ठगों के निशानों पर आ जाते हैं और उनके साथ ठगी हो जाती है. (Girl made porn video chatting of youth) (Chatting on shaadi dot com blackmailed) (Girl Blackmailed engineer in indore)