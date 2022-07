इंदौर। शहर के राउ थाना क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा के साथ एक युवक ने सोशल मीडिया के माध्यम से हिंदू युवक बनकर कर दोस्ती की. उससे बातचीत करने लगा. इसी दौरान युवक ने उसे मिलने के लिए बुलाया और वहां पर उसके साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया. इसके बाद युवती ने जब उसके बारे में जानकारी निकाली तो उसका नाम सद्दाम पटेल निकला. इसी के साथ उसके बारे में छात्रा ने और जानकारी निकाली तो उसके बारे में यह भी जानकारी निकली कि वह शादीशुदा है और उसकी और भी कई महिला मित्र हैं.

बजरंगदल के कार्यकर्ता पहुंचे थाने : इसके बाद नाबालिग छात्रा ने पूरे मामले की शिकायत परिजनों से की और परिजनों ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की. पुलिस ने इस पूरे मामले में एक्शन नहीं दिखाया तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाने पर पहुंचकर युवक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज करवाया. थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह रघुवंशी ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर आरोपी सद्दाम पटेल के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की और कुछ ही देर में उसे गिरफ्तार कर लिया.

कई लड़कियों से दोस्ती के सबूत : बताया जा रहा कि आरोपी का दूध का कारोबार है. वह दूध के कारोबार के साथ ही बिल्डरशिप का भी काम करता है. इसी दौरान पिछले दिनों उसने पीड़िता के परिजनों को क्षेत्र में एक मकान किराए पर दिलवाया था. इसी दौरान सद्दाम ने युवती का मोबाइल नंबर और अन्य जानकारी ले ली थी. उसके मोबाइल की जांच पड़ताल की गई तो उसमें करीब 35 लड़कियों की चैटिंग मिली.