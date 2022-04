इंदौर। इंदौर की सायबर पुलिस को नेहरू नगर में रहने वाले एक युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि कोरोना काल में अपनी आय बढ़ाने को लेकर एक मैसेज प्राप्त हुआ था. इसमे एक विशेष प्रकार का हर्बल ऑइल का व्यवसाय करने के लिए ऑफर दिया गया था. उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने दिए गए मोबाइल नम्बर पर बात कर आरोपियों से 1 लाख 50 हजार रुपये लीटर हर्बल ऑइल का सौदा किया.

सॉफ्टवेयर इंजीनियर से 24 लाख ठगे : आरोपियों द्वारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर से अलग-अलग बैंक खातों में टोटल 24 लाख रुपये जमा करवा लिए गए. इसके बाद आरोपियों की डिमांड और बढ़ गई. इसके बाद युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर को शक हुआ कि ठगी हो गई है. इसकी शिकायत फरियादी सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने सायबर पुलिस में की. सायबर पुलिस ने जांच की तो पता चला कि मुम्बई के भयंदर इलाके में रोहित इंटरप्राइजेज नाम की कंपनी है. इसमे ठगी का पैसा डाला गया था. वहीं बड़ी बात यह है कि ठगी करने वाला मास्टरमाइंड सोनू वर्तमान में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है. उसे इंदौर की सायबर पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर लाई.

और मामले भी खुलेंगे : सोनू ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि मीरा रोड मुम्बई का रहने वाला नाइजीरियन डोनसो और उसका एक साथी जगदीश, रॉकी उर्फ विकास ने हर्बल प्रोडक्ट के नाम पर ठगी की थी. वहीं आरोपियों द्वारा इंदौर के युवक के अलावा छत्तीसगढ़ , दिल्ली में भी करीब 50 लाख से अधिक रुपए की ठगी की गई. सायबर पुलिस ने नाइजीरियन सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर अन्य ठगी की घटना के बारे में पूछताछ कर खुलासा होने की उम्मीद जताई है. (Fraud of more than Rs 50 lakh in Indore) (Fraud in name of herbal products) (Four accused arrested in fraud)