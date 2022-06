इंदौर। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में 2017 में सीएनएन इन्फ्राट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी में इन्वेस्टमेंट के नाम पर 15 लाख रुपए लगाने वाले व्यक्ति द्वारा कंपनी संचालकों पर धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है. पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

कई फर्जी कंपनियां हैं इंदौर में : दरअसल इंदौर में कई ऐसी कंपनियां संचालित हो रही हैं, जो कि आम आदमी की मेहनत की गाढ़ी कमाई इन्वेस्टमेंट करा कर फरार हो जाती हैं. इसी कड़ी में सीएनएन इन्फ्राट्रक्चर डेवलपमेंट जोकि रोड बनाने से लेकर अन्य कई निर्माण करने वाली कंपनी बताई जा रही है, इस कंपनी के खिलाफ सौरभ सिंघल नामक व्यक्ति द्वारा शिकायत दर्ज कराई है कि 2017 में उन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के नाम से 15 लाख रुपए लगाए थे.

Indore High Court : MP का हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप कांड के सबूत कोर्ट में ही देख सकेंगी आरोपी महिलाएं

कंपनी के लाभ के आंकड़े बताए : कंपनी संचालकों द्वारा उन्हें लाभान्वित आंकड़े बताते हुए यह इन्वेस्टमेंट कराया गया था, लेकिन ना ही लाभ मिला और ना ही मूल पूंजी उन तक पहुंच पाई है. इस पूरे मामले में फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने 406 सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है. राजेश व्यास ,एडिशनल डीसीपी का कहना है कि पूरे ही मामले में जांच की जा रही है.

(Fraud in name of investment in company) (Youth grabbed 15 lakhs in Indore)