इंदौर। इंदौर में तस्करी का काला कारोबार जोरों पर है. डीआरआई की टीम को मुखबिर सूचना मिली थी कि चार व्यक्ति कार में तस्करी का सोना ले जा रहे हैं. इसी सूचना के आधार पर डीआरआई की टीम ने विभिन्न जगहों पर आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए टीमें गठित की. इसी दौरान एक कार मुंबई-आगरा हाईवे पर नजर आई. डीआरआई की टीम ने उस कार को रोककर जब तलाशी ली तो उसमें एक विशेष रूप से तैयार बॉक्स में तकरीबन 3 किलो वजन की 3 विदेशी मूल की सोने की छड़ें मिलीं. इसके बाद डीआरआई की टीम ने कार में सवार चार आरोपियों को अपनी गिरफ्त में लिया. संभवना व्यक्त की जा रही है दुबई से आने वाली फ्लाइट के माध्यम से कुछ लोग इन्दौर आये थे. उनमें से 10 यात्रियों से पूछताछ के दौरान डीआरआई को इस बात की जनाकारी लगी थी. उल्हानसनगर से जौहरी को पकड़ा : आरोपियों से जब पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि उल्हासनगर महाराष्ट्र में उक्त सोने को पहुंचा रहे थे. इस पर एक टीम को उल्लासनगर जांच पड़ताल के लिए भेजी गई. पकड़े बताए गए आरोपियों की निशानदेही पर डीआरआई की टीम ने उल्हासनगर के जौहरी को पकड़ा और जब जोहरी से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. इसके बाद इस पूरे मामले में डीआरआई की टीम ने आरोपियों के पास से तकरीबन 3 किलो विदेशी मूल की सोने की छड़ें, जिसकी कीमत तकरीबन एक करोड़ 58 लाख रुपये आंकी जा रही है, बरामद की.

अभी खुलासे होने की उम्मीद : इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट के समक्ष पेश किया. डीआरआई की टीम को उम्मीद है कि इस पूरे मामले में कुछ और बड़े खुलासे भी हो सकते हैं. बता दें कि डीआरआई की टीम लगातार तस्करी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने में जुटी हुई है. पिछले दिनों ही डीआरआई की टीम ने 5 किलो ग्राम विदेशी सोना और 2 किलोग्राम भाग के की तस्करी करने वालों को गिरफ्तार किया. जिसकी कीमत तकरीबन पांच करोड़ 65 लाख रुपये आंकी गई. (Five smugglers arrested in Indore) (3 kg gold bars recovered in Indore)