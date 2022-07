इंदौर। शहर में 6 जुलाई को इंदौर में नगरीय निकाय चुनाव के तहत मतदान हुआ. इंदौर के हीरा नगर थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 22 में कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों के बीच जमकर विवाद हुआ था. विवाद में एक -दूसरे पर जमकर आरोप- प्रत्यारोप भी हुए. साथ ही हाथापाई भी हुई. घटना को देखते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता हीरानगर थाने पर पहुंचे और कांग्रेस प्रत्याशी राजू भदोरिया सहित अन्य लोगों के खिलाफ जानलेवा हमला सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज करवाया.

बीजेपी नेता पुलिस थाने पहुंचे : इस पूरे मामले में कई और बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता भी थाने पर पहुंचे और उन्होंने कांग्रेस के कई लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया. वहीं हीरा नगर थाना प्रभारी स्वराज डाबी का कहना है कि अभी तक बीजेपी नेताओं की शिकायत पर छह प्रकरण कांग्रेस के नेता एवं कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज कर लिए हैं. इनमें तकरीबन 25 से अधिक लोग शामिल हैं. इसमें कुछ महिलाएं भी शामिल हैं. उनके घर पर भी पुलिस द्वारा दबिश दी जा रही है.

बीजेपी प्रत्याशी ने लगाए आरोप : बीजेपी के पार्षद प्रत्याशी चंदू राव शिंदे का कहना है कि कांग्रेस प्रत्याशी राजू भदोरिया ने योजनाबद्ध तरीके से उनके परिचित महिलाओं को आगे कर उन पर हमला करवाया.शिंदे ने आरोप लगाया कि वह कुख्यात गुंडे हैं और क्षेत्र में उनका आतंक है. शिंदे का यह भी कहना है कि तकरीबन 4 से 5 दिनों तक वह लगातार उन्हें परेशान कर रहे थे और जब मतदान की शुरुआत हुई उस दिन से वह लगातार विवाद को लेकर माहौल बना रहे थे.