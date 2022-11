इंदौर। बॉलीवुड के स्वर्ण काल से लेकर मल्टीप्लेक्स के दौर तक इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फिल्म वितरक केंद्र और सिने गतिविधियों का केंद्र रहा है. (Film production in Madhya Pradesh) अपनी प्राकृतिक और नैसर्गिक सुंदरता को समेटे मालवांचल ब फिल्म निर्माताओं की पहली पसंद बनता जा रहा है. यही वजह है कि इंदौर का महेश्वर (film shooting in maheshwar MP) समेत कई इलाके में इस साल कई फिल्मों की शूटिंग के साथ वेब सीरीज की शूटिंग होने वाली है. जिनमें बॉलीवुड के साथ स्थानीय कलाकार भी शामिल है. इंदौर का मुंबई से सीधे जुड़ाव होने के कारण यहां सिने सर्किट एसोसिएशन से लेकर फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन और प्रदर्शन की गतिविधियां इसी दौर में चरम पर रही हैं. प्रदेश में फिल्मों से जुड़ा होने वाला कारोबार इंदौर में सर्वाधिक है. (Film Tourism Promotion Policy MP) (movie shooting location in mp).

यहां पर है खूबसूरत फिल्मांकन के लिए बेस्ट लोकेशन

फिल्म निर्माताओं की पहली पसंद एमपी: मध्यप्रदेश में अभी तक 100 से ज्यादा फिल्म की शूटिंग हो चुकी है. अब वेब सीरीज की शूटिंग के लिए भी इंदौर और मध्यप्रदेश के प्रमुख डेस्टिनेशन निर्माताओं की पहली पसंद बन रहा है. अब तक कई फिल्में प्रदेश की खूबसूरत लोकेशन पर शूट की जा चुकी हैं. हाल ही में रवि यादव की हरिओम की शूटिंग यहां हुई है. विगत वर्षों में यहां पर सिंह साब द ग्रेट, पंगा जैसी फिल्मों के दृश्य भोपाल और इंदौर में फिल्माए गए हैं.

इन फिल्मों की हो चुकी है शूटिंग: अशोका, यमला पगला दीवाना, दबंग 2 जैसी फिल्म नर्मदा और महेश्वर की खूबसूरत लोकेशन पर फिल्माई गई हैं. चंदेरी में स्त्री मूवी ग्वालियर में लुका छुपी की शूटिंग हुई हैं. बीते कुछ वर्षों में फिल्मों के साथ अनेक वेब सीरीज भी मध्यप्रदेश में शूट हुई. जिसमें गुल्लक, आश्रम-3, पंचायत, शिक्षा मंडल शामिल है. इसके अलावा राजश्री प्रोडक्शन की एक विवाह ऐसा भी, गली गली में चोर है, आरक्षण, सत्याग्रह, गंगाजल, क्रेजी जैसी कई फिल्में भोपाल, पचमढ़ी, नर्मदापुरम के आसपास शूट की जा चुकी हैं.

फिल्मांकन के लिए बेस्ट लोकेशन

एमपी में चर्चित लोकेशन: इस साल राजकुमार संतोषी के निर्देशन में गांधी वर्सेस गोडसे शूट की गई है. वहीं नवाजुद्दीन और अवनीत कौर की फिल्म टिक्कू वेट शेरू, गौहर खान की वेब सीरीज शिक्षा मंडल, हुमा कुरेशी की वेब सीरीज महारानी-2, अक्षय कुमार और इमरान की फिल्म सेल्फी, भोपाल और उसके आसपास के इलाकों में शूट हुई है. मध्यप्रदेश में खरगोन का महेश्वर किला, धार का मांडव, चंबल के बीहड़, इंदौर का डेली कॉलेज, नरसिंहगढ़, शिवपुरी काफी चर्चित लोकेशन है.

नरोत्तम मिश्रा ने की फिल्म रामसेतु की तारीफ, कांग्रेस ने साधा निशाना, बोली- चुनाव आते ही याद आते हैं भगवान राम

सरकार के प्रभावी प्रयास: 2019 में मध्य प्रदेश सरकार ने जो फिल्म पॉलिसी जारी की है. उसके कारण फिल्म निर्माताओं और इस व्यवसाय से जुड़े लोगों का रुझान मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है. मध्यप्रदेश में फिल्मों की शूटिंग के लिए पांच श्रेणियों में सब्सिडी दी जा रही है. इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय फिल्म टीवी सीरियल और वेब सीरीज डॉक्यूमेंट्री आदि के लिए अनुदान का प्रावधान भी है. इसके अलावा फिल्मों में राज्य के स्थानीय कलाकारों को फिल्मों में लेने पर अतिरिक्त सब्सिडी देने का प्रावधान है. खेल से संबंधित विकास पर 30% तक अनुदान के साथ फिल्म से जुड़े हमले के लिए पर्यटन विभाग के होटल में ठहरने पर 40 फीट का प्रावधान है. मध्यप्रदेश में फिल्म उद्योग के विकास के लिए फिल्म सिटी फिल्म स्टूडियो कौशल विकास केंद्र स्थापित करने निजी निवेश को प्रोत्साहन और भूमि देने का भी प्रावधान मध्यप्रदेश की फिल्म नीति में किया गया है. (Film Tourism Promotion Policy MP) (movie shooting location in mp).