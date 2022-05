इंदौर। इंदौर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में लगातार चोरी की वारदातें सामने आ रही हैं. इसी कड़ी में इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र सहित अलग-अलग थाना क्षेत्रों में चोरी की 5 वारदात सामने आई हैं. पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस घटनास्थलों के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है.

नगदी के साथ ही गहने चोरी : तेजाजी नगर पुलिस ने असरावदखुर्द की गैलेक्सी पार्क में रहने वाले गोविंद जगाती की रिपोर्ट पर चोरी का केस दर्ज किया है. फरियादी जब घर पहुंचा तो ताला टूटा हुआ था और लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात गायब थे. पास में ही सीसीटीवी कैमरे लगे थे, उसी के जरिए चोरों का पता लगाया जा रहा है. तेजाजी नगर में एक और चोरी की घटना मिर्जापुर की सेटेलाइट वेली में हुई. यहां पर अमित भवारे के घरों में चोर घुस गए और सोने चांदी के जेवरात के साथ नकदी ले उड़े.

इंदौर में प्लॉट बेचने के नाम पर दंपति से 40 लाख रुपए हड़पे

प्रीमियम सिंगापुर टाउनशिप में भी वारदात : उधर, जूना पीटा में सलीम खान के घर में घुसकर चोर दो मोबाइल ले उड़े. वहीं डाबली की प्रीमियम सिंगापुर टाउनशिप में ललित नागर के घर में भी चोर घुस गए. फरियादी घर पहुंचा तो मेन गेट का ताला टूटा हुआ था और यहां पर बच्चों की स्कूल की फीस और किराए के तीस हजार रुपये रखे थे, जो चोरी हो गए. इसके अलावा और भी सामान चोरी गया है. चंदन नगर में शहजाद की रिपोर्ट पर चोरी का केस दर्ज किया गया है. फरियादी के घर का ताला तोड़कर चोर नकदी और जेवरात ले उड़े. (Thieves break into five houses in Indore) (Steal cash and jewellery in Indore)