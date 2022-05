इंदौर। गौरव महोत्सव कार्यक्रम के तहत इंदौर के गौरव का सम्मान किया जायेगा. इस मौके पर आकर्षक लेजर शो भी होगा. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह इंदौर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे. मुख्यमंत्री चौहान शाम 5 बजे एरोड्रम रोड स्थित नरसिंह वाटिका में कोविड महामारी के दौरान मृत अभिभावकों के अनाथ बच्चों से मुलाकात करेंगे और उनकी समस्याएं सुनेंगे.

मशहूर पार्श्व गायिका श्रेया घोषाल और गीतकार मनोज मुंतशिर

इंदौर में भी सीएम का हाथठेला : इसके बाद सीएम शिवराज लोधीपुरा से आंगनवाड़ियों को सुदृढ़ बनाने के लिए जनसहयोग एकत्रीकरण कार्यक्रम में शामिल होंगे. इस दौरान वे बच्चों के लिए भोपाल की तर्ज पर हाथठेला चलाकर खिलौने एवं अन्य सामग्री एकत्रित करेंगे. मुख्यमंत्री शाम को 7 बजे नेहरू स्टेडियम पहुंचेंगे और गौरव दिवस के मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे.

भट्टा पुल का लोकार्पण करेंगे सीएम : इसी दौरान रात 10 बजे से इंदौर के कुलकर्णी भट्टा पुल का लोकार्पण करेंगे . गौरतलब है कि इंदौर के गौरव दिवस के अवसर पर बीते सप्ताह भर से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. शहर में इसके लिए खासी सजावट भी की गई है, जहां पर मुख्य कार्यक्रम है वहां व्यापक लाइटिंग की गई है. वहीं इंदौर के सभी प्रमुख स्थानों पर आकर्षक रोशनी की जाएगी. (Gaurav Mahotsav In Indore) (singer Shreya Ghoshal and lyricist Manoj Muntashir) (Lazer show in Gaurav Mahotsav)