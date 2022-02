इंदौर। भक्तों की हर मनोकामना पूरी करने के लिए पूरी दुनिया में विख्यात भगवान खजराना गणेश अब अपने लाखों भक्तों के लिए नई सड़क (Khajrana Ganesh temple gave Rs 5 crore to road construction) बनवा रहे हैं. मंदिर प्रबंधन समिति ने करीब 10 करोड़ की लागत से बनने वाली प्रस्तावित सड़क के निर्माण के लिए मंदिर को मिले दान से 5 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है. नई सड़क बनने से गणेश जी के लाखों भक्त मंदिर तक सुविधाजनक तरीके से पहुंच सकेंगे, इसके अलावा सड़क का नामकरण भी गणेश जी के नाम पर ही होगा.

सड़क के लिए मंदिर करेगा 5 करोड़ दान

प्रस्तावित सड़क कनाडिया रोड से खजराना मंदिर को जोड़ेगी, जो हीना पैलेस कॉलोनी की जमीन के शासकीय घोषित होने के बाद इसी जमीन से गुजरेगी. इस मामले में एक प्रकरण कोर्ट में भी लंबित है, जिस पर फैसले के बाद सड़क का निर्माण तेजी से होगा. हालांकि, अभी सड़क निर्माण से जुड़ी एक फाइल मंदिर प्रशासक कार्यालय को अनुमति के लिए भेजी गई है क्योंकि 10 में से शेष 5 करोड़ रुपए नगर निगम द्वारा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत लगाई जाएगी, इसलिए माना जा रहा है कि ये सड़क जल्द ही निर्माण की दिशा में आगे बढ़ेगी.

40 कॉलोनियों को मंदिर से जोड़ेगी सड़क

इस सड़क के बनने से बंगाली कॉलोनी, खजराना चौराहा और यहां मौजूद रेड लाइट पर श्रद्धालुओं को इंतजार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मंदिर में सामान्य दिनों में 10 से 12000 श्रद्धालु पहुंचते हैं, जबकि बुधवार को ये संख्या बढ़कर 25 से 35000 तक हो जाती है. इसके अलावा विशेष त्यौहार और अवसर पर श्रद्धालुओं की संख्या 50000 से ज्यादा हो जाती है. इन श्रद्धालुओं को सड़क बनने का सीधा फायदा होगा, जोकि कुछ ही मिनटों में आसपास के इलाकों से सीधे मंदिर पहुंच जाएंगे. ये सड़क 40 कॉलोनियों को मंदिर से सीधे जोड़ेगी.

नई सड़क बनने से कम होगा ट्रैफिक प्रेशर

खजराना गणेश मंदिर द्वारा बनवाई जाने वाली ये सड़क 1350 मीटर लंबी और 18 मीटर चौड़ी होगी, जोकि 40 कॉलोनियों के करीब 400000 से ज्यादा लोगों के लिए सुविधाजनक मंदिर का मार्ग प्रशस्त करेगी. इसे प्रेम बंधन गार्डन से लेकर सीधे गोयल विहार तक बनाए जाने की प्लानिंग तैयार कर ली गई है. सड़क की जरूरत इसलिए भी महसूस की जा रही थी कि शहर के बंगाली चौराहे से रोजाना शाम को ट्रैफिक जाम लग जाता है. यहां से गुजरने में लोगों को करीब आधा घंटा समय बेवजह वेस्ट करना पड़ता है, यदि सड़क बनी तो क्षेत्र का ट्रैफिक प्रेशर कम होगा. साथ ही लाखों लोगों को मंदिर से सीधे कनेक्टिविटी मिल सकेगी क्योंकि बाइपास क्षेत्र के श्रद्धालु पहले गणेश मंदिर जाने के लिए रिंग रोड पर आते हैं, सड़क बनने से ये सीधे मंदिर तक पहुंच सकेंगे.

मंदिर करेगा संस्कृत विद्यालय का संचालन

प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर नन्हें पुरोहितों के लिए शिक्षा का नया आध्यात्मिक केंद्र (Khajrana Temple premises will become a new center of spirituality) बनने जा रहा है. मंदिर की प्रबंध समिति ने एक संस्कृत विद्यालय खोलने का फैसला लिया है, जहां धार्मिक शिक्षा के साथ ही मंदिर की पूजा परंपराओं और वेद का भी अध्ययन किया जा सकेगा. इस विद्यालय को बाद में महाविद्यालय के रूप में भी विकसित किया जाएगा.

भगवान गणेश से जुड़ी साहित्य-रिसर्च सामग्री

मंदिर प्रबंध समिति ने कलेक्टर एवं जिला प्रशासन के तमाम अधिकारियों की मौजूदगी में मंदिर परिसर में संस्कृत विद्यालय खोलने का निर्णय लिया है. खजराना गणेश मंदिर में निर्धारित खाली जगह पर भव्य स्कूल तैयार होगा, जहां नन्हें पुरोहित भगवान गणेश की पूजा, परंपरा, विधि-विधान के साथ वेद का अध्ययन भी कर सकेंगे. स्कूल में भगवान गणेश से जुड़े साहित्य एवं रिसर्च सामग्री की व्यवस्था भी होगी. भगवान गणेश के दुर्लभ चित्र भी स्कूल के आध्यात्मिक और शैक्षणिक विकास का जरिया बनेंगे. मंदिर प्रबंध समिति संस्कृत विद्यालय का विधिवत पंजीयन भी कराएगी और इसके संचालन के लिए सरकार से मदद भी ली जाएगी.