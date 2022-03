इंदौर। कहा जाता है कि जब बच्चे सफलता के अच्छे मुकाम को हासिल करते हैं, तो मां-बाप को उन पर गर्व होता है. वहीं बच्चों के सफलता के मुकाम को हासिल करने का सबसे ज्यादा गर्व उनके शिक्षकों को भी होता है. जब कोई छात्र सफलता के नए आयाम स्थापित करता है, तो शिक्षक और छात्र की सफलता पर गौरवान्वित महसूस करता है. वहीं अगर शिक्षक देश के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में शामिल हो और वह अपने छात्र की सफलता और अच्छे जीवन को लेकर बातें शेयर करें, तो उस छात्र को गर्व महसूस होता है. ऐसा ही कुछ मामला सामने आया है देश के पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु द्वारा किए गए ट्वीट के बाद. (former minister suresh prabhu in indore)

क्या बोलीं दर्शिका चंद्रा

पूर्व छात्रा के साथ ट्विटर पर शेयर किया फोटो

पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु बीते दिनों इंदौर पहुंचे थे. इंदौर में जैन समाज के कार्यक्रम में शामिल हुए. वहीं कई निजी कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे. उसी दौरान सुरेश प्रभु की मुलाकात उनकी पूर्व छात्रा दर्शिका चंद्रा से हुई. दर्शिका चंद्रा से मुलाकात का फोटो सुरेश प्रभु ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है. सुरेश प्रभु ने ट्विटर पर फोटो शेयर करते हुए लिखा कि मुझे आज अपनी पूर्व छात्रा से मिलने का मौका मिला. मैंने इस छात्रा को गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ाया था. जहां में एक अतिथि शिक्षक के रूप में बच्चों को पढ़ाता था. बच्चों की सफलता और पेशेवर जीवन से खुशी महसूस होती है. (suresh prabhu happy after meeting with student in indore)

2008 से संपर्क में है दर्शिका

पूर्व केंद्रीय मंत्री द्वारा ट्विटर पर शेयर की गई तस्वीर के बाद ईटीवी भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में दर्शिका चंद्रा ने कहा कि 2008 में सुरेश प्रभु द्वारा उन्हें गेस्ट लेक्चर के दौरान पढ़ाया गया था. तभी से वे उनसे संपर्क में है. लगातार उनके संपर्क में बनी रहती हैं. जब भी इंदौर आए तो उनसे मुलाकात भी की है. सुरेश प्रभु एक सरल और सौम्य स्वभाव के व्यक्ति हैं. वे हमेशा से ही उन्हें मार्गदर्शन देते रहते हैं. वर्तमान में दर्शिका एक प्रतिष्ठित कंपनी में एचआर विभाग में पदस्थ हैं. उनकी सफलता को लेकर हमेशा से ही सुरेश प्रभु खुश नजर आए हैं. (student share her feeling after meeting in indore)

सुरेश प्रभु का ट्वीट

'गर्व महसूस होता है...'

दर्शिका चंद्रा का कहना है कि हमेशा से ही बच्चे अपने माता-पिता और टीचर के साथ फोटो शेयर करते हैं. जब बच्चों की सफलता पर एक टीचर उनके फोटो शेयर करता है, तो वह उनके जीवन का एक अनमोल क्षण होता है. बच्चे किताबों से तो ज्ञान प्राप्त करते ही हैं, परंतु एक अच्छे शिक्षक से उन्हें जीवन भर व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होता है. माता-पिता और शिक्षक जीवन को सफल बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण अंग है.

नए कामों के लिए रहते हैं उत्साहित

दर्शिका चंद्रा ने सुरेश प्रभु के बारे में बातें साझा करते हुए कहा कि एक सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं. देश की विभिन्न बड़ी जिम्मेदारियों को संभालने के साथ-साथ वे हमेशा से ही नई ऊर्जा के साथ नए कामों को करने के लिए उत्साहित रहते हैं. उनका यह कार्य हमेशा से ही सभी लोगों को प्रेरणा देता है. आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है.

भारत का विमानन विजन वर्ष 2040 तक 1.2 बिलियन यात्रियों पर केंद्रित

सुरेश प्रभु से मुलाकात करने को लेकर दर्शिका का कहना है कि उनसे मुलाकात के दौरान सामान्य और व्यक्तिगत बातें साझा की गई है. उनके द्वारा किए जा रहे काम व व्यक्तिगत बाते आपस में हुई है. सुरेश प्रभु दर्शिका से लगातार संपर्क में रहते है.