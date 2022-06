इंदौर। मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने बताया कि अगले दो माह में इंदौर, उज्जैन, रतलाम, देवास, शाजापुर, आगर धार, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, झाबुआ, आलीराजपुर, मंदसौर, नीमच जिला मुख्यालयों पर पेपरलेस बिल प्रारंभ किए जाएंगे. मीटर रीडर घर, दुकान, कार्यालय या अन्य परिसरों पर पहुंचकर फोटो मीटर रीडिंग लेगा. इसके बाद एप से बिल जनरेट हो जाएगा. उसी समय संबंधित उपभोक्ता के मोबाइल पर बिल मिल जाएगा.

लिंक की मदद से भरें बिजली बिल : इस पेपरलेस बिल में पेमेंट लिंक भी होगी, जिसकी मदद से कोई भी उपभोक्ता बिल बिल राशि चुका सकता है. घर बैठे केशलेस बिल भरने पर एलटी घरेलू उपभोक्ताओं को न्यूनतम 5 रुपए से लेकर अधिकतम बिल राशि की आधा फीसदी छूट प्रदान की जाएगी. एलटी गैर घरेलू उपभोक्ताओं को 5 रुपए से लेकर अधिकतम 20 रुपए की प्रति बिल छूट मिलेगा. श्री तोमर ने बताया कि कोई भी उपभोक्ता मोबाइल पर मिले पेपरलेस बिल को दिखाकर बिजली कंपनी के जोन, वितरण केंद्रों के भुगतान केंद्र पर राशि जमा करा सकता है.

ऊर्जस एप की मदद ले सकते हैं : पुराने बिल या आईवीआरएस नंबर के आधार पर भी भुगतान केंद्र का कर्मचारी उपभोक्ता को मौजूदा बकाया राशि बताकर आसानी से जमा करा सकेगा. प्रबंध निदेशक तोमर ने बताया कि स्मार्ट मीटर से संबंधित उपभोक्ताओं को भी पेपरलेस बिल मिलेंगे. स्मार्ट मीटरों वाले वे उपभोक्ता जिनके बिजली खातों से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, वे ऊर्जस एप या मीटर रीडर की मदद से अपने मोबाइल नंबर दर्ज करा सकते हैं.

एमपी में बिजली बिल की गड़बड़ियों को निपटाने के लिए बनेंगी समितियां, हर महीने के दूसरे मंगलवार को होगी बैठक

इन जिलों में 14 लाख उपभोक्ता : बिजली कंपनी के इंदौर सहित सभी 15 जिला मुख्यालय वाले शहरों में कुल 14 लाख उपभोक्ता हैं. इसमें से वर्तमान में 70 से 80 फीसदी के मोबाइल नंबर हैं. शेष के मोबाइल नंबर के लिए मीटर रीडर घर घर जाएंगे व नंबर जुटाएंगे. जिन उपभोक्ता के मोबाइल नंबर बदल गए हैं, वे रीडर को नया नंबर दे सकते हैं. या ऊर्जस एप पर नया नंबर स्वयं दर्ज करा सकते हैं.

पेपरलेस बिल के ये फायदे :

अब बिल भरने के लिए तुलनात्मक ज्यादा समय मिलेगा.

छपे हुए बिल का दिनों से इंतजार नहीं करना पड़ेगा.

प्रति माह कई लाख रुपए के कागज बचेंगे, हरियाली संरक्षण को बढ़ावा.

पेपरलेस बिल के साथ ही केशलेस भुगतान से छूट पाने का मौका.

(Electricity bills paperless in 15 districts) (Only ebilling in 15 districts of MP) (Fill your electricity bill like this)