इंदौर। इंदौर में एक्सीडेंट के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है. इसी कड़ी में एक और मामला सामने आया है. इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में खंडवा रोड पर एक डंपर ने एक ही परिवार के तीन लोगों को कुचल दिया. उनकी मौके पर ही मौत हो गई. तीन लोगों की हालत गंभीर है. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. इंदौर में रहने वाले परिजन एक रिश्तेदार की शादी समारोह में भाग लेकर वापस इंदौर आ रहे थे कि ये हादसा हो गया.

पेड़ के नीचे खाना खा रहे थे : सूत्रों के अनुसार परिवार के 6 लोग रास्ते में पेड़ के नीचे छांव देखकर रुके और भोजन कर रहे थे. इसी दौरान अंध गति से आ रहे डंपर ने 3 लोगों को रौंद दिया, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई, वहीं तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घटनास्थल पर डंपर चालक डंपर को छोड़कर भाग निकला. सूचना मिलते ही पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घायलों को एमवाय अस्पताल भेजा. पुलिस ने मर्ग कायम कर डंपर चालक की तलाश शुरू कर दी है. इंदौर के रहने वाले एक ही परिवार के ये लोग सनावद से अपने रिश्तेदार के घर शादी से वापस लौट रहे थे.

शादी समारोह से लौट रहे थे : बताया जा रहा है कि सनावद से इंदौर आने के दौरान सभी लोग खंडवा रोड पर एक पेड़ के नीचे बैठे और भोजन करने लगे. इस बीच तेज गति से आ रहे डंपर ने सभी को रौंद दिया. मरने वालों में गबरु, अनीता और गबरु की 10 वर्षीय बेटी सारिका शामिल है. घायलों का उपचार एमवाय अस्पताल में चल रहा है. सभी लोग अपने रिश्तेदार के घर शादी में 2 दिन पहले थे. बता दें कि इंदौर में लगातार एक्सीडेंट के मामलों में इजाफा हो रहा है. बढ़ते एक्सीडेंट के मामलों को रोकने के लिए पुलिस कई तरह के जतन भी कर रही है, लेकिन हादसे नहीं रुक रहे.

