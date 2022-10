इंदौर। बारिश के बाद दीपावली के अवसर पर डेंगू का प्रकोप भी अपना असर दिखा रहा है. लिहाजा कुछ दिनों में ही इंदौर में डेंगू के 95 केस मिले हैं. जिनमें से 4 मरीज एक्टिव हैं. लिहाजा स्वास्थ्य विभाग ने दीपावली के अवसर पर डेंगू से बचने के उपायों के साथ शुभकामनाएं दी है. (dengue knock in Indore before diwali) (Dengue in Indore) (dengue knock in Indore before diwali)

दीपावली के पहले इंदौर में डेंगू की दस्तक

प्रतिदिन आठ केस आ रहे हैंः दरअसल बारिश के बाद मौसम जनित बीमारियों के अलावा बारिश का पानी एकत्र होने पर एडिस मच्छर का लारवा पनपता है. जिसके काटने से डेंगू का संक्रमण फैल रहा है. इंदौर में प्रतिदिन लगभग 7 से 8 डेंगू के मरीज पाए जा रहे हैं. फिलहाल जो 95 केस पाए गए हैं. उनमें 61 पुरुष एवं 34 महिलाओं को डेंगू का संक्रमण पाया गया है. इनमें 6 बच्चे भी शामिल हैं. स्वास्थ्य विभाग ने दीपावली के अवसर पर शहर वासियों को डेंगू से बचने की अपील की है. विभाग के प्रभारी सीएमएचओ बीएस सेतिया के मुताबिक जिन स्थानों पर बारिश का पानी एकत्र है. वहां एड्रेस मच्छर के लार्वा पनप रहे हैं. जो शहर में डेंगू के संक्रमण की वजह बन रहे हैं. इसलिए दीपावली के अवसर पर डेंगू के मच्छर से विशेष तौर पर बचाव करें जिससे कि शहर में संक्रमण को फैलने से रोका जा सके.

सिर्फ करोना ही नहीं समय रहते डेंगू से बचाव का भी कर लें इंतजाम

ऐसे करें डेंगू से बचावः डेंगू का एडिस मच्छर बारिश के ठहरे हुए पानी में गमलों अथवा टायरों में गार्डन अथवा छतों पर एकत्र पानी में पलक पनपता है. जिसे लारवा साइड रेल दवा के जरिए नष्ट किया जा सकता है. इसके अलावा जहां पानी एकत्र है. उस पानी को फेंक देने से भी लारवा नष्ट हो जाएगा. वहीं मच्छर से बचाव के लिए घरों में जाली वाले दरवाजे खिड़की लगवाएं. इसके अलावा रात में फुल आस्तीन के कपड़े पहने जिससे कि मच्छर के काटने से बचा जा सके.