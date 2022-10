इंदौरः हीरा नगर थाना क्षेत्र में 2 महीने पहले एक युवती ने परेशान होकर आत्महत्या की थी इस पूरे मामले में पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए एक आरोपी के ऊपर केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी पीड़िता को लगातार परेशान कर रहा था और शादी करने के लिए दबाव बना रहा था और इसी कारण युवती ने परेशान होकर फांसी लगा ली थी. (crime news indore) (indore vandalism by entering the shop)

चाकू मारकर फरार हुए बदमाशः इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद भी बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं. इसी कड़ी में मल्हारगंज थाना क्षेत्र में बदमाशों ने एक वाहन चालक को रोककर रुपए की डिमांड की, जब उसने देने से इंकार कर दिया तो चाकू से गंभीर रूप से घायल कर फरार हो गए. पुलिस ने पूरे मामले में केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है. मल्हारगंज थाना क्षेत्र के रामचंद्र नगर चौराहे पर एक्टिवा सवार दो बदमाशों ने लखन बुंदेला नामक युवक को रोका और उससे शराब पीने के लिए रुपए मांगे. नहीं देने पर बदमाशों ने युवक लखन बुंदेला पर चाकू से हमला कर दिया. जिसमें लखन बुरी तरह घायल हो गया. घायल अवस्था में लखन ने थाने पहुंचकर बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है. (somewhere harassment and other side stabbing) (indore is becoming a hub of crime) (crime news indore)

दुकान में घुसकर तोड़फोड-मारपीटः इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र में बदमाशों ने खजराना थाना क्षेत्र में एक कपड़ा कारोबारी की दुकान में घुसकर तोड़फोड़ और मारपीट की घटना को अंजाम दिया. पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और पुलिस उसी के आधार पर जांच में जुटी है. खजराना थाना क्षेत्र में इलाके के लिस्टेड बदमाश और उसके साथियों ने जमकर उत्पात मचाया. एक कपड़ा कारोबारी से दुकान में घुसकर हफ्ता मांगा. नहीं लेने पर तोड़फोड़ और मारपीट की घटना को अंजाम दिया. फरियादी रफीक कुरैशी ने इसकी शिकायत करते हुए कुख्यात बदमाश सादिक लंगड़ा, इकरार और वसीम के खिलाफ केस दर्ज करवाया है. रफीक की नफीस बेकरी के सामने बेबी गारमेंट दुकान है. (indore vandalism by entering the shop) (crime news indore)

नकली खाद्य सामाग्री को जब्त कियाः दीपावली के त्योहार को देखते हुए मिलावटी पदार्थ को लेकर सभी विभाग अलर्ट है. दिल्ली की एक टीम ने ब्रांडेड कंपनी के नाम से खाद्य तेल सप्लाय करने के मामले में एक कंपनी पर दबिश दी और बड़ी मात्रा में खाद्य सामग्री को जब्त कर इसकी सूचना पुलिस को दी. वहीं पुलिस इस केस में जांच में जुट गई है. दम्मानी ब्रदर्स के द्वारा खाद्य तेल में स्वाद स्वादिष्ट के नाम से एक रिफायनरी तेल का ब्रांड निकाला जा रहा है. लगातार यह सूचना मिल रही है कि स्वादिष्ट इसके आगे पीछे अलग-अलग तरह के नाम जोड़कर उसका डुप्लीकेट तेल निकाला जा रहा है. इसके चलते लोगों को काफी नुकसान भी हो सकता है. अतः जब इस मामले की जानकारी दम्मानी को लगी तो उन्होंने दिल्ली कोर्ट में जानकारी दी. इसके बाद दिल्ली कोर्ट ने आदेश पारित करते हुए निर्देश दिए थे. उसी निर्देश के तहत इंदौर के सियागंज और पालदा में रिफाइलिंग यूनिट पर छापामार कार्रवाई की गई. (indore is becoming a hub of crime)