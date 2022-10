इंदौर। व्यापारी के बेटे को हनी ट्रैप का शिकार बनाकर ब्लैक मेलिंग करने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी संजय चौहान ने पुलिस कर्मियों और महिला के साथ मिलकर व्यापारी को ब्लैकमेल कर मांगे थे 50 लाखों रुपए. फिलहाल पकड़े गए आरोपी से पुलिस पूछताछ करने में पुलिस जुटी हुई है. (crime news) (police troubled by cheating theft incidents) (crime graph rising in Indore)

जाने पूरा घटनाक्रमः एमआइजी थाना पुलिस ने मंदसौर के व्यापारी के बेटे रवि अग्रवाल ने शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में बताया गया था कि कुछ दिनों से एक महिला पुलिसकर्मी और उसके साथ मिलकर कुछ लोगों ने उसके अश्लील फोटो खींचकर उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं. इतना ही नहीं महिला द्वारा दुष्कर्म की झूठी रिपोर्ट लिखा कर 50 लाख रुपए की मांग की गई है.

25 लाख एडवांस में दे दिए थेः काफी दिनों तक प्रताड़ित होकर आखिरकार फरियादी ने बचने के लिए 25 लाख एडवांस में भी दे दिए थे. इसके बावजूद ब्लैकमेल करने वाले पुलिसकर्मी और महिला और उसके अन्य साथियों द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था. जिसकी शिकायत थाने पर की गई थी. इसके बाद पुलिसकर्मी को बर्खास्त कर महिला और उसके अन्य साथी को गिरफ्तार किया था. एक अन्य आरोपी संजय चौहान भी लंबे समय से फरार चल रहा था. जिसे देर रात पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया है. बताया जा रहा है कि ब्लैकमेल के मामले में कई लोगों की भूमिका शामिल है. फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर रही है.

डी मार्ट के नाम पर हुई ठगीः इंदौर में अलग-अलग तरह से लगातार धोखाधड़ी की वारदातें सामने आ रही है इसी कड़ी में d-mart के नाम पर फर्जी ऐप बनाकर व्यापारियों से धोखाधड़ी का सनसनीखेज मामला सामने आया है.इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है. शहर के दो व्यापारी d-mart से सामान मंगवाने के चक्कर में ठगी का शिकार हो गए हैं. दोनों को 70-70 हजार का चूना लगा है. दोनों ने मामले की शिकायत इंदौर क्राइम ब्रांच को की है. सायबर ठग नामी कंपनियों से मिलते-जुलते फर्जी ऐप बना रहे हैं. जिसको फेसबुक इंस्टाग्राम पर एड के माध्यम से लोगों को भेज रहे हैं.

चोरों ने पान मसाला कारोबारी को लगाई चपतः इंदौर में लगातार चोरी की वारदातें सामने आ रही है. इसी कड़ी में इंदौर के परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में एक पान मसाला गोडाउन को चोरों ने निशाना बनाया. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी के आधार पर अज्ञात चोरों की तलाश में जुट गई है. मिली जानकारी के अनुसार परदेशीपुरा थाना क्षेत्र स्थित सिगरेट और पान मसाला की थोक व्यापारी के गोडाउन में लाखों रुपए की चोरी का मामला सामने आया है. सब्जी मंडी में न्यू ईशा ट्रेडर्स के संचालक मनीष खंडेलवाल द्वारा पुलिस को शिकायत दर्ज कराई है कि बीती रात को उनके गोडाउन के ऊपरी हिस्से में चद्दर उखाड़ कर चोर घुसे और गल्ले में रखे नकद 40000 सहित सिगरेट और पान मसाला लेकर फरार हो गए हैं.

चोर ने पेट्रोल पंप से नकदी और मोबाइल उड़ायाः चोरी की एक अन्य वारदात सामने आई है. राजेन्द्र नगर थाना क्षेत्र में चोरों ने एक पेट्रोल पंप को निशाना बनाया और चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए. घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई उसी आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. जानकारी के अनुसार देर रात पेट्रोल पंप में घुसा चोर लाकर में से 50 हजार नकदी और मोबाइल फोन लेकर फरार हो गया. घटना में सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं. जिसके आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है. इससे पहले भी 10 दिन पूर्व एक पेट्रोल पंप पर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया था. वहां कर्मचारी से चोर की हाथापाई भी हुई लेकिन शातिर चोर भागने में कामयाब रहा अब पुलिस फुटेज के आधार पर चोर की तलाश में जुटी है.