इंदौर। हातोद पुलिस ने जमीन की धोखाधड़ी के मामले में एक दलाल और जमीन मालिक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है. आरोपियों ने 59 लाख रुपये लेने के बाद भी जमीन की रजिस्ट्री नहीं की और अब रकम भी नहीं लौटा रहे हैं. हातोद थाना प्रभारी राजीव त्रिपाठी के अनुसार सोमानी नगर में रहने वाले गोवर्धन लाल दगदी और उनके परिवार के लोगों ने मामले में एसपी ग्रामीण भगवंत सिंह विर्दे को शिकायत की थी.

जमीन का सौदा 76 लाख में हुआ : फरियादी पक्ष ने बताया कि हातोद थाना इलाके की एक जमीन का सौदा दलाल घनश्याम वैष्णव ने 76 लाख में करवाया था. जमीन का मालिक अजय निवासी पाटनीपुरा है. आरोपियों ने 59 लाख रुपये परिवार से ले लिए. इसके बावजूद जमीन की रजिस्ट्री कराने को तैयार नहीं हुए. आरोपियों ने यह कह दिया कि जमीन का प्रकरण न्यायालय में चल रहा है. फरियादी पक्ष ने अपना पैसा मांगा तो उन्हें गुंडे भेजकर धमकाने लगे. इसके बाद फरियादी पुलिस के पास पहुंचा. दलाल कांग्रेस के नेता है और कांग्रेस में विभिन्न पदों पर भी रह चुका है.