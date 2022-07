इंदौर। नगरीय निकाय चुनाव प्रचार को लेकर सोमवार को भाजपा के महापौर प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव के समर्थन में इंदौर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रोड शो के पहले रेसीडेंसी कोठी पर पौधरोपण किया. इसके बाद मीडिया से चर्चा के दौरान सीएम ने कहा भारतीय जनता पार्टी विकास और जनकल्याण के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है. सुंदर शहर, स्वच्छ शहर और सुरक्षित शहर के साथ ही विकसित शहर, यह भाजपा का मूल मंत्र है.

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर में

जरूरतमंदों को योजनाओं से तृप्त करेंगे : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जब हम विकसित शहर कहते हैं तो विकास में जन कल्याण और गरीब कल्याण भी सम्मिलित है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदौर में भी विकास तो होगा ही लेकिन इंदौर के दिल में गरीबों के लिए भी स्थान रहेगा. गरीब कल्याण की योजना को भी इंदौर शहर सहित मध्यप्रदेश के सभी शहरों में गंभीरता से हर पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाएंगे. सीएम ने कहा कि तुष्टीकरण नहीं बल्कि तृप्तिकरण के आधार पर विकास किया जाएगा और जरूरतमंद लोगों को जनकल्याण की योजनाओं के माध्यम से तृप्त किया जाएगा.

CM Shivraj in Indore: "इंदौर में भाजपा का महापौर बनना जरूरी, वरना रुक जाएगी शहर के विकास की गति"

अवैध कॉलोनियों को वैध करने का वादा : उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुताबिक गरीब जरूरतमंद लोगों को योजनाओं से तृप्त करेंगे. उन्होंने कहा आज हम इसी मंत्र को लेकर चुनाव मैदान में हैं. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबल योजना को फिर शुरू करने का ऐलान किया है. इसके अलावा शहर की तमाम अवैध कॉलोनियों को वैध करने का वादा शहर की जनता से किया है. उन्होंने कहा नगरीय निकायों को मजबूत किया जाएगा. इसके अलावा गरीबों को शासन की हर योजनाओं से लाभान्वित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी.