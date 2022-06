इंदौर। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस कराने के नाम पर छात्रों के साथ हुई ठगी के मामले में फरार चल रहे आरोपी को भोपाल से पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया है. छात्रों से एमबीबीएस कराने के लिए 5 साल की फीस जमा कराई गई थी. यूनिवर्सिटी बंद होने की बात कहकर पूरी राशि हड़प कर आरोपी और उसका एक अन्य साथी फरार हो गए थे. लगभग ढाई करोड़ रुपए की ठगी की गई थी

वाशिंगटन से एमबीबीएस कराने के नाम पर ठगा

हरेक छात्र से साढ़े 28 लाख रुपए लिए : छात्रों द्वारा की गई शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया था. मामला विजय नगर थाना क्षेत्र का है, जहां एमबीबीएस डॉक्टर की पढ़ाई करने वाले छात्रों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि ऑर्बिट मॉल में संचालित गोल्ड इंडिया एजुकेशन सर्विस कंसलटेंसी के संचालक शुभम अग्रवाल द्वारा छात्रों से वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस की पढ़ाई कराने को लेकर संपर्क किया गया था. छात्रों को 5 साल के लिए वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए भेजना था. प्रत्येक छात्र से 28 लाख 50 हजार रुपये फीस जमा कराई गई थी.

राशि वसूलने के बाद फरार हो गया : पूरी राशि लेने के बाद छात्रों को बताया गया कि वॉशिंगटन में मौजूद यूनिवर्सिटी बंद हो गई है. इसके बाद छात्रों ने अपने पैसे मांगे. पर उचित जवाब नहीं मिल रहा था. आरोपी शुभम अग्रवाल द्वारा ऑर्बिट मॉल में कंसल्टेंसी ऑफिस बंद कर फरार हो गया था. पीड़ित छात्रों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी. जहां लंबे समय से आरोपी की तलाश थी वहीं पुलिस ने मुखबिर सूचना पर भोपाल से आरोपी शुभम अग्रवाल को अपनी गिरफ्त में लिया है.

आरोपी से गहन पूछताछ जारी : बताया जा रहा आरोपी शुभम अग्रवाल का मैनेजर वेंकटेश राव पूरा पैसा लेकर विदेश भाग गया है. फिलहाल मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया, जहां से आरोपी का रिमांड लेने के बाद पूछताछ की जाएगी. वहीं पुलिस वेंकटेश राव की भी जानकारी जुटा रही है. आरोपी द्वारा लंबे समय से भोपाल और आसपास फरारी काटी गई थी. छात्रों के साथ उनके भविष्य को देखते हुए की गई धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने गंभीरता बरती. रविंद्र गुर्जर,थाना प्रभारी का कहना है "आरोपी से पूछताछ की जा रही है." (Cheated to students in name of getting MBBS) (Youth cheated in name of MBBS from Washington) (28 lakh rupees taken from each student)