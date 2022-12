इंदौर। बेजुबान जानवर श्वान (कुत्ते) पर एक व्यक्ति ने कार चलाकर उसको मौत के घाट उतार दिया. यह घटना लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और उसी के आधार पर जब पीपल फॉर एनीमल को मामले की जानकारी लगी तो पूरे मामले में कार चालक के खिलाफ पशु क्रूरता नियम में केस दर्ज करवाया है. पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है. (careless car driver crushes dog in indore)

इंदौर में लापरवाह कार चालक ने श्वान को कुचल डाला

सड़क पर खेल रहे थे श्वानः मिली जानकारी के अनुसार घटना इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र की है. एरोड्रम थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी में बेजुबान श्वान पर कार चालक ने कार चढ़ा दी. जिसके कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई. सीसीटीवी कैमरे में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से दो स्वान सड़क पर खेल रहे थे. उसी दौरान तेज रफ्तार कार चालक ने एक कुत्ते पर कार चढ़ाई और फिर जाने लगा. इसके बाद जैसे ही घटना की जानकारी पीपल फॉर एनीमल की प्रियांशु जैन सहित अन्य लोगों को लगी तो उन्होंने सीसीटीवी के आधार पर पूरे मामले की शिकायत एरोड्रम पुलिस को कर दी. वहीं पुलिस ने इस मामले में कार चालक के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. (case registered under animal cruelty act) (Dogs were playing on the road)

पहले भी घटनाक्रम आ चुके हैं सामनेः बता दे इंदौर में इस तरह के घटनाक्रम पहले भी सामने आ चुके हैं. सीसीटीवी के आधार पर गाड़ी नंबर के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है. जबकि पुलिस के पास सिटीजन कॉप एप्लीकेशन है. और उस एप्लीकेशन में संबंधित गाड़ी का नंबर निकालकर मालिक का नाम पता आसानी से निकाला जा सकता है. लेकिन पुलिस ने नाम मात्र की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर इतिश्री कर दी है. जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं. (Events have come to fore earlier as well)