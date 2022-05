इंदौर। इंदौर क्राइम ब्रांच और जूनी इंदौर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में आईपीएल के मैच मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के मैच पर लगाए जाने की सूचना मिली थी. इंदौर क्राइम ब्रांच और जूनी इंदौर पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर जूनी इंदौर थाना क्षेत्र के एक घर पर दबिश दी. घर में आरोपी जमुनादास तलरेजा, पीयूष तलरेजा और दीपक तलरेजा द्वारा बड़ी मात्रा में सट्टा संचालित किया जा रहा था.

लाखों रुपए का हिसाब-किताब जब्त : पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में लिया है. उनके पास से एक लैपटॉप 14 मोबाइल और एक एलईडी टीवी बरामद की. वहीं लाखों रुपए का हिसाब -किताब भी पुलिस ने बरामद किया है. आरोपियों के पास से पुलिस ने 30000 से अधिक की नकदी भी बरामद की है. वहीं पूरे मामले में पुलिस आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी है. प्रारंभिक जांच पड़ताल में यह बात सामने आई है कि आरोपियों की मास्टर आईडी पर 10% कमीशन प्राप्त करना एवम एजेंट आईडी पर 5 प्रतिशत कमीशन प्राप्त होता था.

मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा राज्यमंत्री की बहू ने की खुदकुशी! घर में फंदे पर लटका मिला शव, पुलिस कर रही मामले की जांच

बड़े बुकी गिरफ्त से दूर : मामले में इंदौर पुलिस लगातार जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है. पुलिस का अनुमान है कि इस पूरे मामले में कुछ और बड़ों बुकियों के पकड़ा जा सकता है. बता दें कि इंदौर में लगातार पुलिस द्वारा आईपीएल मैच पर सट्टा संचालित करने वालों की धरपकड़ की जा रही है लेकिन अभी तक पुलिस बड़े बुकियों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है. इससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं. (Bookies caught again in Indore) (Betting on IPL matches) (Three arrested in Betting)