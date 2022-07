इंदौर। नगरीय निकाय चुनाव के प्रचार के अंतिम चरण में कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशियों के बीच आरोप- प्रत्यारोप का दौर भी चरम पर है. हाल ही में इंदौर के कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला द्वारा उन्हें चुने जाने पर अपने खर्च पर शहर के चार पुल बनाए जाने की घोषणा के बाद भाजपा प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव ने पलटवार करते हुए कहा संजय शुक्ला को अपने पैसों का अहंकार हो गया है. इसलिए वे इस तरह की घोषणा कर रहे हैं.

इंदौर में ओवरब्रिज की पॉलीटिक्स

ये चुनाव धनबल से नहीं, आत्मबल से जीतेंगे : उन्होंने कहा यह चुनाव धनबल के खिलाफ आत्मबल का है. पुष्यमित्र भार्गव ने सवाल उठाया कि यदि 170 करोड रुपए में इंदौर का एक ओवरब्रिज बन ही गया तो बाकी के 4 ओवरब्रिज कैसे बनेंगे. क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला ने अपनी कुल घोषित संपत्ति ही 170 करोड दर्शाई है. भार्गव ने कहा संजय शुक्ला ने 2018 में जो अस्पताल एवं अन्य विकास कार्यों की घोषणा की थी, वह आज तक पूरी नहीं हुईं. जहां तक आम लोगों का प्रश्न है तो मतदाता हमेशा विकास को प्राथमिकता देता हैं. उन्होंने कहा उनके साथ जो जनसमर्थन उमड़ रहा है. वह विकास का प्रतिशत है. इससे स्पष्ट होता है कि जनता किसको समर्थन करने जा रही है.

यह घोषणा की थी शुक्ला ने : हाल ही में कांग्रेस के संकल्प पत्र जारी होने के समय कांग्रेस के उम्मीदवार संजय शुक्ला ने घोषणा की थी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यह कह रहे हैं कि यदि भाजपा का उम्मीदवार नहीं जीता तो इंदौर में विकास कार्य नहीं होंगे. इसलिए अब मैं अपने खर्चे से शहर के 5 ओवर ब्रिज बनवाऊंगा. इतना ही नहीं संजय शुक्ला ने घोषणा की है कि यदि वे मेयर का चुनाव जीते तो कोरोना के हर मृतक परिवार को ₹20000 की आर्थिक सहायता वे अपनी ओर से देंगे, क्योंकि राज्य सरकार ने अब तक कोरोना में मारे गए लोगों के परिवारों की सुध नहीं ली है.