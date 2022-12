इंदौर। इंदौर में बढ़ती लव जिहाद की घटनाओं के चलते बजरंग दल ने शहर के रेस्टोरेस्ट और कैफे में छापामारी अभियान चला रखा है. इसी कड़ी में बजरंग दल कार्यकर्ताओं को यह सूचना लगी कि एमआईजी थाना क्षेत्र स्थित एक कैफे में हिंदू युवती एक मुस्लिम युवक के साथ बैठी हुई है. अतः बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने मौके में पहुंचकर युवक को पकड़ा और मारपीट कर पुलिस के हवाले कर दिया. (Bajrang dal caught muslim youth with hindu girl)

कैफे में अकेले बैठे थे युवती और युवकः इंदौर में बजरंग दल के द्वारा लगातार विभिन्न क्षेत्रों में लव जेहाद की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है. मिली जानकारी के अनुसार एमआईजी थाना क्षेत्र स्थित एक ठाकुर कैफे पर हिंदू युवती एक मुस्लिम युवक के साथ बैठी हुई थी. बजरंग दल कार्यकर्ता जब कैफे में पहुंचे तो वह पूरा खाली था. कैफे के अंदर बने केबिन में हिंदू युवती मुस्लिम युवक के साथ बैठी हुई थी. इस दौरान मुस्लिम युवक उस हिंदू युवती के साथ अश्लील हरकत भी कर रहा था. जब बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ा तो हिंदू युवती अपने दोस्त मुस्लिम युवक का बचाव करते हुए उसे फ्रेंड बताती नजर आई. इस दौरान बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने उसका एक वीडियो भी बनाया जिसमें साफ तौर पर दिख रहा था कि केबिन में बैठकर हिंदू युवती और मुस्लिम युवक क्या कर रहे थे. (Girl and young man were sitting alone in cafe)

युवती ने नहीं की कोई शिकायतः बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम युवक फैजान खान को पकड़ा और पुलिस के हवाले किया. युवती के द्वारा इस पूरे मामले में किसी तरह की कोई शिकायत नहीं की गई. वहीं बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने पुलिस से निवेदन किया है कि इस मामले में युवक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. वबजरंग दल विभाग संयोजक तनु शर्मा का कहना है कि अब आने वाले दिनों में यदि कोई भी मुस्लिम युवक हिंदू युवती के साथ कहीं पर भी मिला तो पहले मुस्लिम युवकों का मुंह काला किया जाएगा और उसके बाद उन्हें जूतों की माला पहनाकर उनका जुलूस निकालकर पुलिस के हवाले किया जाएगा. देखना होगा कि जिस तरह से बजरंग दल ने एक बार फिर लव जिहाद को लेकर यह अभियान चला रखा है उसका असर किस तरह से होता है. (Girl did not make any complaint)