इंदौर। इंदौर क्राइम ब्रांच एवं तेजाजी नगर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहे भूमाफिया अफसर नवाब बेग को गिरफ्तार कर लिया. अफसर नवाब बेग ने तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में सिल्वर स्प्रिंग नामक एक कॉलोनी काटी थी. उसने कॉलोनी के नाम पर धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गया.

Crime News Indore : इंदौर में ड्राय फ़ूड व्यापारियों से 27 लाख रुपए की धोखाखड़ी

पुलिस को लगातार दे रहा था चकमा : पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए विभिन्न जगहों पर छापा मारा लेकिन वह पकड़ में नहीं आ सका. अब पुलिस ने उसे दबोच लिया है. इंदौर क्राइम ब्रांच के थाना प्रभारी धनेंद्र सिंह भदौरिया का कहना है कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है. जल्द ही कुछ और आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा. (Arrested accused of cheating of 500 crores) (Cheating of 500 crores in name of colony)