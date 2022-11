इंदौर। जिले में लगातार एक्सीडेंट के मामलों में इजाफा हो रहा है. इसी कड़ी में एक सनसनीखेज एक्सीडेंट का मामला सामने आया है. इंदौर के एमजी रोड थाना क्षेत्र में एक एमआइजी सदस्य की कार को स्कूल बस ने टक्कर मार दी. इस दुर्घटना में 3 लोग घायल हुए हैं. (school bus hit mic member car driving rough) (indore three injured including two children) (accident happened due to bus turning fast)

दो बच्चों सहित तीन हुए जख्मीः मिली जानकारी के अुसार एमजी रोड थाना क्षेत्र में अलसुबह एमआईसी सदस्य अश्विन शुक्ला अपने लड़के और एक अन्य युवक अमन के साथ कहीं जा रहे थे. इसी दौरान दस्तक स्कूल की तेज रफ्तार बस आई और मोड़ पर बस ने कार को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बस चालक ने कार को कई मीटर तक घसीट दिया था. इस दौरान कार में करीब 3 लोग सवार थे. जिसमें से एक अमन नामक युवक को चोटें आई है. जिसे इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया है. वहीं बस में घटना के समय 2 बच्चे सवार थे, उन्हें भी चोटें आई है. (school bus hit mic member car driving rough) (indore three injured including two children) (accident happened due to bus turning fast)

बस तेजी से मोड़ने के चलते हुआ एक्सीडेंटः घटना की जानकारी मिलते ही एमजी रोड पुलिस मौके पर पहुंच गई. घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया के बाद पुलिस जांच पड़ताल में लग गई है. प्रारंभिक जांच पड़ताल में यह बात सामने आ रही है कि मोड़ने के दौरान बस की गति काफी तेज थी. इसी के चलते उसने सामने से आ रही कार को टक्कर मार दी. बहरहाल अच्ची बात यह रही कि सुबह का वक्त होने के कारण सड़क पर उस समय ज्यादा वाहन नहीं थे, वर्ना यह हादसा और बड़ा हो सकता था. इंदौर में इस तरह के घटनाक्रम लगातार सामने आ रहे हैं. इसीलिए बढ़ती एक्सीडेंट की घटनाओं को लेकर ट्रैफिक पुलिस भी कई तरह के अवेरनेस प्रोग्राम चला रही है. (school bus hit mic member car driving rough) (indore three injured including two children) (accident happened due to bus turning fast)