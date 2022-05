इंदौर। नारकोटिक्स ब्यूरो को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि उड़ीसा से एक ट्रक बड़ी मात्रा में गांजा लेकर दतिया के लिए निकला है. इसी सूचना के आधार पर नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया और बड़ी मात्रा में गांजा बरामद किया है. आरोपियों से नारकोटिक्स टीम पूछताछ कर रही है.

उड़ीसा से दतिया जा रहा था ट्रक : दरअसल, नशे के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के तहत नारकोटिक्स की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए उड़ीसा से ट्रक के जरिए दतिया लाया जा रहे गांजे को जब्त किया. ट्रक से 885 किलो गांजा बरामद हुआ है.

गांजे की की करोड़ों रुपए : साथ ही 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों द्वारा गांजे की तस्करी के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया गया था. आरोपी चावल की बोरी के नीचे गांजे को छुपाकर ला रहे थे. गिरोह का मुख्य सरगना राजेश उड़ीसा का रहने वाला है. वहीं पकड़े गए गांजे की कीमत करोड़ों रुपये आंकी जा रही है.बृजेन्द्र चौधरी,नारकोटिक्स के जोन डायरेक्टर का कहना है कि इस मामले में और गिरफ्तारी हो सकती है.

