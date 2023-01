नर्मदापुरम। हिल स्टेशन पचमढ़ी नर्मदापुरम आर्मी एजुकेशन सेंटर एईसी के 29 साल के ट्रेनी कैप्टन ने सुसाइड कर लिया. सोमवार रात 8:30 बजे एईसी कैंपस के कमरे में कैप्टन के शव को साथियों ने लटका देखा था. जिसके बाद पचमढ़ी थाना प्रभारी और स्टॉफ मौके पर पहुंचा. वहीं सुसाइड चादर से बने फंदे से लगाकर शव लटका हुआ मिला. मंगलवार सुबह आज एफएसएल अधिकारी एवं पुलिस अधिकरी जांच करने पचमढ़ी घटना स्थल पहुंचे. शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. (Trainee captain suicide at army training center) (Narmadapuram crime news suicide)

उप्र. कानपुर के रहने वाले थे कैप्टन सरताजः मिली जानकारी के अनुसार हिल स्टेशन पचमढ़ी नर्मदापुरम में आर्मी ट्रेनिंग सेंटर एईसी के सरताज सिंह कालरा उम्र 29 वर्ष एईसी सेंटर ऑफिसर में आवासीय क्षेत्र में रह रहे थे. वह कानपुर, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं. सोमवार रात करीब 8:30 बजे उनके आवास में उन्हें फांसी के फंदे पर लटका हुआ देखा गया था. जिसके बाद घटना की जानकारी पचमढ़ी थाने में दी गई थी. कैप्टन का शव पंखे में चादर से बने फंदे पर लटका हुआ मिला था. इस मामले की जांच एफएसएल अधिकारी सहित पचमढ़ी पुलिस टीम भी करने पहुंची थी. पुलिस मौका मुआयना करने के बाद आत्महत्या के कारणों की जांच करने में जुट गई है. (Captain sartaj was a resident of UP Kanpur)

आत्महत्या के कारणों की जांच में जुटी टीमः मामले को लेकर नर्मदापुरम एसपी डॉक्टर गुरु करण सिंह बताया कि थाना पचमढ़ी में सोमवार 8:30 बजे सूचना प्राप्त हुई थी. एईसी में अंडर ट्रेनिंग सेंटर मैं कैप्टन कालरा ने आत्महत्या कर ली है. सूचना मिलते ही पचमढ़ी थाने में केस कायम कर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची गई थी. एफएसएल टीम द्वारा घटना स्थल को सील कराकर निरीक्षण किया जा रहा है. आगे की कार्यवाही में पोस्टमार्टम की जा रही है. कैप्टन सरताज सिंह कालरा पचमढ़ी में ट्रेनिंग कर रहे थे. पिछले 2 साल से यहां पर अंडर ट्रेनिंग पर थे. एफएसएल टीम द्वारा निरीक्षण जारी है. पंखे में फंदा बनाकर फांसी लगाई और सुसाइड की वजह जानने के प्रयास किए जा रहे है. डिप्रेशन के संबंध में आर्मी अथॉरिटी से कोऑर्डिनेट किया जा रहा है. साथ ही अफसरों से भी बयान लिए जा रहे हैं. इसके अलावा यह भी पता लगाया जा रहा है कि परिवारिक या किसी प्रकार का कोई डिप्रेशन तो नहीं था. (Team engaged in investigation of cause of suicide)