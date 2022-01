होशंगाबाद। करीब एक माह पहले सतपुड़ा टाइगर रिजर्व घूमने आये बॉलीवुड अभिनेता रणदीप हुड्डा सतपुड़ा की सुंदरता को भूल नहीं पा रहे हैं. उन्हें सतपुड़ा टाइगर रिजर्व इतना पसंद आया कि, एक माह बाद उन्होंने रिजर्व में दिखी एक बड़ी सी गिलहरी के साथ सेल्फी लेने का 13 सेकेंड का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है. उस वीडियो में रणदीप गिलहरी के साथ सेल्फी लेते नजर आए. रणदीप का यह वीडियो इंस्टाग्राम पर लोगों द्वारा बेहद पसंद किया जा रहा है, और इसे खूब लाइक भी मिल रहे हैं.

रणदीप हुड्डा ने गिलहरी के साथ शेयर की सेल्फी

अभिनेता रणदीप हुड्डा अपनी टीम के साथ तीन दिन की यात्रा पर एक महीने पहले सतपुड़ा टाइगर रिजर्व आये थे, उन्होंने 19 दिसम्बर को भी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था. वीडियो में एक बाघ बाइसन के पीछे दौड़ लगाता नजर आ रहा है. वीडियो शेयर करते हुए रणदीप ने लिखा था कि, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जैसा खूबसूरत पार्क देश में नहीं होगा. अब एक बार फिर से रणदीप ने एक वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है और लिखा है, "मालाबार विशालकाय गिलहरी नन्ही लंच करते हुए सतपुड़ा टाईगर रिज़र्व के रेस्ट हाउस में देखा". इस वीडियो के पोस्ट होते ही रणदीप के फ्रेंड भी कमेंट करने से पीछे नहीं हटे. एक फ्रेंड पीयूष सेठ ने कमेंट में उन्हें कहा सेल्फी ऑफ द ईयर.

रणदीप हुड्डा ने टाइगर रिजर्व में की सफारी, पोस्ट में लिखा-'My First Tiger Hunt'



पोस्ट को सतपुड़ा टाइगर रिजर्व ने किया था शेयर

रणदीप हुडडा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट 'My First Tiger Hunt' को सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के फेसबुक पेज से भी शेयर किया गया था. रणदीप ने लोगों को यहां आने का आग्रह भी किया था. उन्होंने कहा कि किस्मत ने मुझे यहां लाया है, मैं चाहूंगा इसी पार्क में आऊं किसी दूसरे पार्क में नहीं जाऊं.