नर्मदापुरम। जिले में इन दिनों मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी (एमपीईबी) के कर्मचारियों की मनमानी से उपभोक्ता परेशान हैं. अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रताड़ित एवं अभद्र व्यवहार को लेकर अब क्षेत्रीय विधायक डॉ. सीतासरन शर्मा ने मोर्चा खोल दिया है. उन्होंने 2 सितंबर सुबह 11 बजे महाप्रबंधक के कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया है.

विधायक सीतासरन शर्मा ने लिखा पत्र

उपभोक्ताओं को दिये जा रहे लाखों के बिल: नर्मदापुरम विधानसभा के क्षेत्रीय विधायक ने धरने की चेतावनी दी है. जिसका पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. उन्होंने नर्मदापुरम विधुत मंडल के महाप्रबंधक को एक पत्र लिखकर उप महाप्रबंधक अंकुर मिश्रा एवं गजभिये द्वारा नियम विरूद्ध मनमानी कर उपभोक्ता को परेशान करने के चलते धरना देने की बात कही है. विधायक ने आरोप लगाया है कि बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा टेंपरिंग की जा रही है. जनता को मनमर्जी तरीके से दो दो लाख रुपए के बिल दिये जा रहे हैं.

शिकायत के बाद भी नहीं हुआ समस्या का समाधान: विधायक ने कहा कि उन्होंने इससे पूर्व भी इस संबंध में बात की है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ. कर्मचारियों की अनैतिक, अमानवीय, गैर कानूनी, गतिविधि के कारण उन्हें धारण प्रदर्शन करना पड़ रहा. उन्होंने कहा कि बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा इस प्रकार की गैर कानूनी, अपराधिक गतिविधियों के कारण शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र में असंतोष फेल रहा है.

Narmadapuram Latest news, Harassment of MPEB Officers Employees, MLA Sitasaran will protest on September 2, Arbitrariness of electricity Officers Employees