ग्वालियर। महिला से गैंगरेप के बाद आरोपियों ने न्यूड वीडियो भी बना लिया और धमकी दी कि अगर इस घटना के बारे में किसी को बताया तो जान से मार देंगे. पुलिस मामले की जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि महिला पहले आरोपियों के मकान में किराये से रहती थी.

तीन आरोपियों की पुलिस को तलाश : पुलिस ने महिला की शिकायत पर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ गैंगरेप का मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है. माधव गंज थाना इलाके के गुड़ा गुड़ी का नाका के पास शाम के वक्त महिला महाराज बाड़ा से अपने घर जा रही थी. ऑटो में बैठी महिला जब अपने घर के पास सुनसान इलाके में पहुंची तो स्कार्पियो में सवार तीन आरोपी ने आटो के सामने गाड़ी लगाकर महिला को खींच लिया और स्कॉर्पियो में बैठा लिया.

महिलाओं ने की आरोपियों की पहचान : इसके बाद महिला को पहाड़ी पर ले जाकर कट्टा दिखाकर उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया और मौके से फरार हो गए. घटना के बाद महिला अपने घर पहुंची और परिजनों को यह पूरी घटना बताई. उसके बाद महिला और परिजनों ने थाने में जाकर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है. पीड़ित महिला ने आरोपियों की पहचान की है. इसके आधार पर पुलिस ने रवि गुर्जर उसके साथ ही कुलदीप गुर्जर सहित एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

आरोपियों के मकान में किराये पर रहती थी : इस मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक अमित सांघी ने बताया है कि पीड़िता की शिकायत पर तीन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पीड़ित महिला इन आरोपियों के मकान में पहले किराए से रहती थी और उसी को लेकर पहले से इनमें विवाद चला आ रहा है. मामले की जांच की जा रही है.

