ग्वालियर। अपनी पत्नी की समस्या से परेशान होकर युवक ने उसे चिकित्सक को दिखवाया. मेडिकल जांच में पता चला कि युवती का प्राइवेट पार्ट विकसित नहीं है.मेडिकल जांच के दौरान अल्ट्रासाउंड में यह भी पता लगा कि युवती के अंदर बच्चेदानी भी नहीं है. ऐसे में युवक अपनी शादी को खारिज कराने के लिए पिछले आठ सालों से संघर्ष कर रहा है. लेकिन वह अपने मकसद में अभी तक कामयाब नहीं हो सका है.

मामला कुटुंब न्यायालय पहुंचा : कुटुंब न्यायालय ने महिला को मेडिकल बोर्ड के सामने अपना परीक्षण कराने के निर्देश दिए थे. साथ ही उसे जांच में पूरा सहयोग करने के भी आदेश दिए गए थे. लेकिन यह युवती अभी तक मेडिकल बोर्ड के सामने उपस्थित नहीं हुई है. इस पर युवक ने विवाह को शून्य घोषित कराने के लिए कोर्ट में कुछ और साक्ष्य पेश करने के लिए अनुमति मांगी है.अब अगली तारीख पर युवक अपनी पत्नी को लेकर कुछ और तथ्य पेश करेगा.

Husband Wife Dispute: 15 दिन के लिए मायके गई थी पत्नी, तो पति ने कर दिया ऐसा कांड..

मायके में रहती है युवती : गौरतलब है कि जुलाई 2014 में शादी होने के बाद उसकी पत्नी 2015 से ही अपने मायके में रह रही है. युवक के अधिवक्ता का कहना है कि उनके मुवक्किल के साथ लड़की के परिजनों ने धोखाधड़ी की है. उन्हें पता था कि लड़की फिजिकल रिलेशन बनाने में सक्षम नहीं है. बावजूद इसके उन्होंने उसकी शादी कर उनके मुवक्किल की जिंदगी खराब की है. (Wife not capable of physical relation) (Husband wandering for 8 years) (Husband want to declare marriage void)