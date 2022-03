ग्वालियर। शहर की क्राइम ब्रांच और साइबर सेल पुलिस ने दो विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है. ये दोनों वैवाहिक विज्ञापन के जरिए युवतियों को ठगने के गोरखधंधे में जुटे हुए थे. दरअसल, पिछले दिनों उपनगर मुरार की रहने वाली संजीता माथुर ने एसपी से मिलकर एक आवेदन दिया था. इसमें उन्होंने बताया था कि मेट्रोमोनियल साइट shaadi.com के जरिए एक व्यक्ति ने उससे करीब डेढ़ लाख रुपए की ऑनलाइन धोखाधड़ी की है. यह राशि बदमाशों ने उत्तर पूर्वी राज्यों के किसी अकाउंट में ट्रांसफर करवाई थी.

ग्वालियर पुलिस ने फैलाया दिल्ली में जाल

इस गिरोह को पकड़ने के लिए पुलिस ने जाल बिछाया. जांच में आए तथ्यों और तकनीकी साक्ष्यों से पता चला कि ठगी की वारदात को अंजाम देने वाले लोग दिल्ली से जुड़े हुए हैं. इस सूचना पर एडिशनल एसपी क्राइम के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, जिसमें क्राइम ब्रांच और साइबर सेल के अधिकारी कर्मचारी शामिल थे. युवती ने बताया था कि शादी डॉट कॉम नामक मेट्रोमोनियल साइट पर आदिश जी नामक आईडी द्वारा उसके व्हाट्सएप पर रिक्वेस्ट भेजकर उसे पार्सल भेजने की बात कही गई थी.

पार्सल और कस्टम फीस के नाम पर धोखाधड़ी

युवती ने बताया कि उक्त पार्सल के संबंध में दिल्ली कस्टम ऑफिसर के नाम से एक फोन कॉल आया था, जिसमें पार्सल की कस्टम फीस के रूप में 37,000 रुपए की मांग की गई थी. कुछ समय बाद ठगी गई युवती के पास दोबारा फोन आया और बताया गया कि आपके पार्सल में डॉलर हैं, जिनकी कस्टम ड्यूटी ज्यादा. इसलिए आपको अधिक रुपए ट्रांसफर करना होंगे. तभी इस पार्सल को डिस्पैच किया जा सकेगा. इसके बाद फिर से कथित कस्टम ऑफिसर द्वारा बताए गए अकाउंट में रुपए जमा कर दिए गए. धीरे-धीरे यह राशि 145000 रुपए तक पहुंच गई.

गिरफ्तार युवकों से आपित्तजनक सामग्री बरामद

युवती को जब ठगे जाने का एहसास हुआ तो उसने एसपी से मुलाकात की. 11 मार्च को साइबर क्राइम ब्रांच पुलिस की एक टीम दिल्ली गई, जहां पर मोहन गार्डन द्वारका इलाके के एक फ्लैट से दो नाइजीरियन युवकों को धर दबोचा गया. ये लोग लंबे अरसे से मेट्रोमोनियल साइट के जरिए युवतियों को ठगने की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे. इनके पास से काफी संख्या में मोबाइल, लैपटॉप और अन्य दस्तावेज बरामद किए गए. इसके अलावा 10 इंटरनेशनल सिम और एक इंडियन सिम भी बरामद की गई है. एक नाइजीरियाई नागरिक दिल्ली में अफ्रीकन फ्रूट सेंटर पर काम करता है और 2018 में हिमाचल प्रदेश के मोहाली में नारकोटिक्स एक्ट के तहत गिरफ्तार हो चुका है. इन बदमाशों के नाम नानसे एवं किरसो बताए गए हैं.

(fraud in the name of marriage) ( Two Nizerian arrest from Delhi)