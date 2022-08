ग्वालियर। दो बुजुर्ग महिलाएं अपने बेटे के ससुराल वालों से इतनी परेशान हो गई कि उन्होंने इच्छा मृत्यु की मांग की है. उनका कहना है कि इसको लेकर कई बार उन्होंने पुलिस में शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है. परेशान होकर ये दोनों बुजुर्ग महिलाएं पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुँची, जहां उन्होंने पुलिस अधीक्षक अमित सांघी से इच्छामृत्यु की मांग की है.

दो बुजुर्ग महिलाओं ने मांगी इच्छा मृत्यु

रोते हुए सुनाई व्यथा : दरअसल, वर्ष 2019 में सुनीता कुशवाह के बेटे मोहनीश की शादी क्षत्रिय महासभा के नेता रामकुमार सिकरवार की बेटी से हुई थी. गोला का मंदिर निवासी सुनीता कुशवाह अपनी बहन के साथ सोमवार को ग्वालियर एसपी ऑफिस पहुचीं और रोते हुए अपनी व्यथा सुनाई. सुनीता अपने हाथ में एक पंफलेट लिए हुईं थीं, जिस पर इच्छामृत्यु की अनुमित दिए जाने की मांग लिखी थी. बुजुर्ग सुनीता ने अपनी पीड़ा सुनाते हुए बताया कि शादी के बाद से उनकी बहू और उनके समधी रामकुमार ने जीना दुश्वार कर दिया है. वे हमारे मकान पर कब्जा करना चाहते हैं.

Gwalior News: BJP सांसद के पास पहुंचे व्यापारी, इच्छा मृत्यु की मांग... जानिए क्या है वजह

प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं : सुनीता का आरोप है कि रामकुमार सिकरवार के साथ उनके साथी कांग्रेस नेता अशोक सिंह तोमर भी शामिल हैं. पुलिस ने बताया है कि कुछ दिनों पहले अज्ञात के खिलाफ गोला का मंदिर थाने में फायरिंग करने का झूठा केस दर्ज कराया गया था. सुनीता का आरोप है कि रामकुमार और उसकी अपने रसूख के बल पर उनसे मकान हड़पना चाहते हैं. इतना ही नहीं प्रताड़ना से तंग आकर कई दिनों से वे अपने घर तक नहीं गईं हैं. इस मामले में एडीशनल एसपी मगाखी डेका का कहना है कि शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू दी है. (women demand euthanasia in Gwalior) (Two elderly women fed up) (Harassment of their sons in laws) (Narrated agony to SP) demanding euthanasia