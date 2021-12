Land Acquisition News: हे भगवान! कैसे छोड़ें जमीन, स्टांप शुल्क से भी कम मुआवजा दे रही सरकार

सागर में नेशनल हाइवे-934 के चौड़ीकरण (sagar kanpur national highway widening) को लेकर भू स्वामियों में खासा नाराजगी है. उनका कहना है कि उन्हें भूमि अधिग्रहण के नियमों के तहत मुआवजा नहीं मिल रहा है.

MP Panchayat Elelction: OBC आरक्षित सीटों पर चुनाव प्रक्रिया स्थगित, जिला पंचायत अध्यक्ष पद की आरक्षण प्रक्रिया भी रद्द

मध्यप्रदेश पंचायत चुनाव के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद जारी सुप्रीम आदेश के बाद पेंच फंस गया है, अब राज्य निर्वाचन आयोग ने ओबीसी आरक्षित सीटों पर चुनाव प्रक्रिया (stay on obc reserved seats election in mp panchayat) को स्थगित कर दिया है, इसके अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए होने वाली आरक्षण प्रक्रिया भी स्थगित कर दी गई है.

Jyoitraditya Scindia Bhind Visit: दंदरौआ पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने डॉक्टर हनुमान के किये दर्शन, पंचायत चुनाव के सवाल से किया किनारा

चंबल अंचल के तीन दिवसीय दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भिंड jyoitraditya scindia bhind visit) पहुंचे. यहां उन्होंने डॉक्टर हनुमान के दर्शन किये और उनका आशीर्वाद लिया. इस दौरान पंचायत चुनाव ( mp panchayat election 2022) पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर सवाल पूछने पर वह बचते नजर आए.

MP Panchayat Elelction 2022: पंचायत चुनाव पर मंत्री ओपीएस भदौरिया ने कांग्रेस को बताया लोकतंत्र विरोधी

पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर SC के फैसले (supreme court decision on mp panchayt election today) के बाद से ही राजनीतिक गलियारों की हवा गर्म है. राज्यमंत्री ओपीएस भदौरिया ने भी इस मामले पर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है. राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट (minister ops bhadoriya on mp panchayat election) के फैसले से यह साबित हो गया है कि कांग्रेस प्रदेश में पंचायत चुनाव कराना ही नहीं चाहती.

Corona Cases in Sagar Today: नर्मदा परिक्रमा से लौटे तीन कोरोना संक्रमित, जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भी भेजे सैंपल

नर्मदा परिक्रमा से लौटे तीन लोग कोरोना (corona cases in sagar today) पॉजिटिव पाये गए हैं. ओमीक्रोन के चलते तीनों की सैंपल जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भी भेजे हैं. हालांकि अभी तीनों को भोपाल में आइसोलेट किया गया है.

MP Gold Silver Price Today: सोने चांदी की कीमतों ने किया परेशान, दोबारा बढ़े दाम

MP Gold Silver Price Today: शनिवार को लगातार दूसरे दिन भी सोने-चांदी के कीमतों में उछाल दर्ज किया गया. इस उछाल के साथ सोना 420 रुपये और चांदी 800 रुपये महंगी हो गई है. जानिए आज क्या रहा सोने-चांदी का भाव ?

MP Fuel Price Today: आसमान छू रहे पेट्रोल-डीजल के दाम, ग्वालियर में बिक रहा सबसे महंगा पेट्रोल, जानें अन्य जगहों की क्या है स्थिति

MP Fuel Price Today: आज ग्वालियर में सबसे महंगा पेट्रोल 107.60 रुपये प्रति लीटर दर्ज किया गया. जबकि दिल्ली और मुंबई में क्रमशः 95.41 और 110.56 रुपये प्रति लीटर की दर से बिका. वहीं भोपाल में पेट्रोल का रेट 107.23 रुपये प्रति लीटर रहा.

5वीं और 8 वीं कक्षा की होगी बोर्ड परीक्षा, स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा इसी सत्र से फैसला

मध्य प्रदेश में इसी सत्र से 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा होगी. स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने इसकी घोषणा की है. उन्होंने कहा कि इस सत्र से पांचवीं और आठवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं करवाने के लिए व्यापक तैयारिया की जा चुकी है.

मजदूर के वेश में लोडिंग गाड़ी में निकले पुलिस अधिकारी, भ्रष्ट पुलिसवालों पर की कार्रवाई, इंदौर कमिश्नर की अनूठी पहल

इंदौर पुलिस कमिश्नर (indore police commissioner system) ने भ्रष्ट पुलिसवालों पर कार्रवाई करने के लिए एक (police intelligence team) इंटेलिजेंस टीम बनाई है. टीम के सदस्य देर रात मजदूर बनकर (intelligence team in labor dress) शहर की सड़कों पर निकले. इस दौरान टीम ने भ्रष्ट पुलिसवालों(caught corrupt policemen) को चिन्हित करते हुए उन पर कार्रवाई भी की.

'महाराज' के महल वाली रोड पर 300 करोड़ खर्च! सिंधिया पैलेस के सामने बनेगा राजपथ, बाकी सड़कों के लिए नहीं बचेगा पैसा!

ग्वालियर में जय विलास पैलेस के सामने बन रहे राजपथ पर सवाल उठने लगे हैं. एक किलोमीटर लंबी इस सड़क का बजट 300 करोड़ रुपए रखा गया है. कुछ लोग कह रहे हैं केन्द्रीय मंत्री सिंधिया को (congress allegation corruption rajpath gwalior)खुश करने के लिए इतनी बड़ी रकम खर्च हो रही है.(rajpath of 300 crores in front of scindia house) कांग्रेस का आरोप है कि इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है.