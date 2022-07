ग्वालियर। ग्वालियर के कंपू थाना इलाके की रहने वाली 30 वर्षीय युवती ने पुलिस से शिकायत की है. उसने शिकायत में बताया कि उसकी 4 साल पहले रुपेश रावत नाम के युवक से मुलाकात हुई थी. यह मुलाकात धीरे- धीरे प्यार में बदल गई. इसके बाद युवक ने युवती से शादी का वादा किया और वह लगातार उसके साथ दुष्कर्म करता रहा. युवक ने युवती को धमकाया कि अगर पुलिस में शिकायत की तो न्यूड वीडियो वायरल कर दूंगा.

शादी के वादे से मुकर गया : युवक ने बीते 4 साल में कई बार दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. जब युवती ने शादी के लिए कहा तो पूरी तरह मुकर गया. इसके साथ ही युवक ने पीड़ित को जान से मारने की धमकी दी और कहा कि अगर यह बात बाहर निकली तो उसका न्यूड वीडियो वायरल कर देगा.

आरोपी की तलाश जारी : पीड़ित युवती ने हिम्मत कर आरोपी युवक की शिकायत कंपू थाने में दर्ज की. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश शुरू कर दी है.इस मामले को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मृगाखीं डेका ने बताया है कि पीड़ित की शिकायत पर युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. इसके साथ ही उसकी तलाश शुरू कर दी है. (Raped for 4 years on pretext of marriage) (After Raped threatened girl) (If she complains nude video viral)