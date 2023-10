-1977 में JNP पार्टी के जगदीश गुप्ता को 19062 वोट मिले, वही कांग्रेस के धर्मवीर शर्मा को 13409 वोट मिले. जगदीश गुप्ता 5653 वोट से जीते.

-1980 में कांग्रेस के तारा सिंह विओगी को 18521 वोट वही CPI से गुरु बालकदास को 12749 वोट मिले थे. 5772 वोट से CONG के तारा सिंह जीते.

-1985 में BJP के धर्मवीर को 25610 और INC के तारा सिंह वियोगी को 17512 वोट मिले, 8098 के अंतर से धर्मवीर जीते.

-1990 में BJP के धर्मवीर को 21153 और INC के रघुवर सिंह को 16385 वोट मिले, 4768 के अंतर से धर्मवीर जीते.

-1993 में रघुवर सिंह INC को 26891 और नरेंद्र सिंह तोमर BJP को 26210 वोट मिले, 681 वोट से रघुवर सिंह जीते.

-1998 में नरेंद्र सिंह तोमर BJP को 50004 और अशोक शर्मा INC को 23646 वोट मिले. 26358 वोट से नरेंद्र सिंह तोमर जीते.

-2003 में नरेंद्र सिंह तोमर BJP को 63592 और बालेंदु शुक्ला INC को 29452 वोट मिले. 34140 वोट से नरेंद्र सिंह तोमर जीते.

-2008 में प्रद्युम्न सिंह तोमर INC को 38454 और जयभान सिंह पवैया BJP को 36364 वोट मिले. 2090 वोट से प्रद्युम्न सिंह चुनाव जीते.

-2013 में जयभान सिंह BJP को 74769 वोट और प्रद्युम्न सिंह तोमर INC को 59208 वोट मिले, 15561 वोट से जयभान सिंह चुनाव जीते.

-2018 में प्रद्युम्न सिंह INC को 92055 और जयभान सिंह पवैया BJP को 71011 वोट मिले, 21044 वोट से प्रद्युमन सिंह तोमर चुनाव जीते.

-2020 उपचुनाव में प्रद्युम्न सिंह तोमर BJP को 96027 वोट और सुनील शर्मा INC को 62904 मिले,33123 वोट से प्रद्युमन सिंह तोमर चुनाव जीते.