ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर पिछले कई दिनों से एक्शन मूड में है. यही कारण है कि शहर की खराब सड़कों को लेकर अभी हाल में ही उन्होंने जूते त्यागे हैं. वह लगातार गंदे आ रहे पानी और शहर की खोदी गई सड़कों का निरीक्षण कर रहे हैं. मंत्री के निर्देशों के बावजूद अधिकारी उनकी बातों को अनसुना कर रहे हैं. जिसके बाद मंत्री ने अब एक नया तरीका अपनाया है. ऊर्जा मंत्री ने जनता से माफी मांगते हुए निगम अधिकारियों से पंचनामा लिखवाया है कि वह कब तक सड़कों की मरम्मत कर देंगे.

मंत्री तोमर ने लिखवाया पंचनामा: वहीं अपने ही विधानसभा क्षेत्र में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को निरीक्षण के दौरान लगातार शिकायतें मिल रही थी कि सीवर और पानी की लाइन डालने के लिए सड़क खोदी गई थी, लेकिन उन्हें सुधारा नहीं गया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार अधिकारियों से बात कर चुके हैं पर जर्जर सड़कों को सुधारने के लिए कोई भी अधिकारी नहीं सुन रहा है. उसके बाद ऊर्जा मंत्री तोमर ने नाराजगी जताते हुए अधिकारियों से कहा कि एक कागज पर लिखकर दो कि सड़कें कब तक ठीक हो जाएगी. जिसके बाद इस पंचनामा पर निगम के अधिकारियों ने 30 जनवरी 2023 तक के सुधारने का दावा किया है.

खराब सड़कों को लेकर मंत्री ने त्यागे हैं जूते-चप्पल: यदि ऐसा नहीं होता है तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए. उर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का यह पंचनामा अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. बता दें ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने पिछले ही दिनों जूते-चप्पल का त्याग किया है, इसकी वजह है कि मंत्री अपनी ही विधानसभा की जर्जर सड़कों को नहीं बनवा पा रहे हैं. उन्होंने जनता से वादा किया है, कि जब तक विधानसभा क्षेत्र की सड़के नहीं बन जाती तब तक वह नंगे पैर चलेंगे. इसी को लेकर वह लगातार जर्जर सड़कों को लेकर अपनी ही विधानसभा में निरीक्षण कर रहे हैं.