ग्वालियर। धार जिले के कारम नदी पर बन रहे डैम में रिसाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा है. डॉ. गोविंद सिंह ने कहा है कि निर्माण एजेंसी सार्थक कंस्ट्रक्शन में भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों की हिस्सेदारी है. इसलिए उस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है. तमाम मंत्री और मुख्यमंत्री के साथ एस कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक भाग लेता है. इस कंपनी के मालिक के यहां सभी अधिकारी और मंत्री नतमस्तक होते हैं. उनके यहां कार्यक्रम आयोजित करते हैं.

नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के गंभीर आरोप

कंपनी पर छापा क्यों नहीं पड़ा : नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मैं शिवराज सिंह चौहान से पूछना चाहता हूं कि उसके कई महल बने हुए हैं, उन पर छापा क्यों नहीं डलवा रहे. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने शिवराज सिंह जी को पत्र लिखा था कि हम विधानसभा सत्र में अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे. वहीं आपके पिछले कार्यकाल में कारनामों की पोल खोलेंगे. उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के समय वर्षाकालीन सत्र 4 सप्ताह से कभी भी कम नहीं हुआ.

सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग : नेता प्रतिपक्ष ने मांग की कि कम से कम 3 सप्ताह और 2 सप्ताह का सत्र जरूर रखा जाना चाहिए. जिससे कम से कम प्रदेश के जुड़े हुए मुद्दे और जनता के हित के मुद्दे पर चर्चा हो सके. लेकिन अनुरोध करने और पत्र लिखने के बावजूद उन्होंने 5 दिन का सत्र का रखा. 5 दिन के सत्र में क्या जनता के मुद्दों को लेकर बातचीत हो सकती है, जिसमें से एक दिन शोक श्रद्धांजलि में चला जाता है. ऐसे में शिवराज सिंह चौहान जनता के मुद्दे और अपनी कमियों को छुपाने के लिए सत्र बुलाने में भी डरते हैं.