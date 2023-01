ग्वालियर। पार्टी में सिंधिया बनाम बीजेपी के बीच चल रही जंग और इन वजह से टल चुके मेले के उद्घाटन समारोह के बाद शनिवार को दो दिन के प्रवास पर ग्वालियर पहुंचे नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज बदले-बदले लगे. उन्होंने हवाई अड्डे पर आते ही कहा कि ग्वालियर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से मिल रही सौगातें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर, स्थानीय सांसद विवेक नारायण शेजवलकर और हम सबके साझा प्रयासों का नतीजा है. इससे विकास के मामले में ग्वालियर नई ऊंचाइयां छुएगा. (Credit given cm to pm for development in gwalior)

पहले स्थगित हो गया था सिंधिया का दौराः सिंधिया ग्वालियर व्यापार मेले के शुभारंभ कार्यक्रम में शिरकत करेंगे,उद्घाटन वर्चुअल ढंग से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे, संमारोह में सिंधिया के अलावा केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश के उद्योगमंत्री पारस ओम प्रकाश सखलेचा और सांसद विवेक नारायण शेजवलकर भी शिरकत करेंगे. इससे पहले सिंधिया ने अपना दौरा कार्यक्रम घोषित किया था. जिसमें 5 जनवरी की शाम मेले का उद्घाटन करने का उल्लेख था. इसको लेकर पार्टी में अंदरूनी तौर पर इतना घमासान मचा कि सिंधिया ने अस्वस्थ्य बताते हुए अपना दौरा ही स्थगित कर दिया था. (scindia tour was postponed earlier)

117 साल पुरानी परंपरा पर भारी पड़ी बीजेपी की गुटबाजी, ग्वालियर मेले के गौरवशाली इतिहास की परंपरा टूटी

प्राधिकरण गठन पर बोले ये सरकार का कामः व्यापार मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष और संचालक मंडल में संचालकों की नियुक्तियां न होने पर सिन्धिया ने कहा कि यह विषय सरकार का है, लेकिन हमारा प्रयास है मेले का व्यापार और भव्यता दोनों वापस लौटे. इसलिए हमने इस बार आरटीओ के रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट का प्रावधान किया है. गौरतलब है कि बीजेपी में गुटबाजी के चलते व्यापार मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष और मंडल संचालकों की नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं. यही कारण है कि मेला लगातार गुटबाजी का शिकार होता जा रहा है. व्यापारियों का कहना है कि अध्यक्ष और मंडलो की नियुक्ति ना होने के कारण मिला व्यापारियों में काफी आक्रोश है और इसी को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मुलाकात करेंगे. (Government work said on formation of authority)

इन्वेस्टर मीट को लेकर ये बोले सिंधियाः जब पत्रकारों ने पूछा कि इंदौर में फिर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है. ग्वालियर का नंबर कब आएगा? तो सिंधिया ने कहा कि हम इसके लिए जरूरी अधोसंरचना के विकास में लगे है. नया एयरपोर्ट, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन बन रहा है. अटल एक्सप्रेस वे बनेगा, यमुना एक्सप्रेस वे से ग्वालियर को जोड़ने का काम भी चल रहा है. यही बातें है जो इन्वेस्टर्स को आकर्षित करेंगी. गौरतलब है कि आज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया दो दिवसीय दौरे पर ग्वालियर आए हुए हैं. इस दौरान वह मेले के उद्घाटन करेंगे और इस मेले के उद्घाटन में वर्चुअल तरीके से सीएम शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी जुड़ेंगे. उसके बाद कल सुबह से ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलग-अलग कार्यक्रम है और उनमें शिरकत करेंगे. (Scindia said this regarding the investor meet)