ग्वालियर। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर रणनीति बनाने में जुटी बीजेपी व कांग्रेस ने अब अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं. अब शिकायतों का दौर शुरू हो गया है. इसी कड़ी में सबसे पहली शिकायत ग्वालियर जिले से बीजेपी के जिला अध्यक्ष कमल मखीजानी की राज्य निर्वाचन आयुक्त से की गई है. इसमें कहा गया है कि कमल माखीजानी ग्वालियर नगर निगम सीमा के 66 वार्ड में भाजपा के दावेदारों से बॉयोडाटा जमा कराने के दौरान दस-दस हजार रुपए जमा करा रहे हैं, जोकि आचार संहिता का उल्लंघन है. साथ ही आर्थिक अपराध की श्रेणी में आता है.

कांग्रेस का आरोप बीजेपी ने टिकट के रुपए लिए

कलेक्टर पर पक्षपात का आरोप : आरोप है कि ग्वालियर के कलेक्टर भी निष्पक्ष होकर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये मामला आए दो दिन से ज्यादा का वक्त हो गया है. शिकायत करने वाले जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष राजकुमार शर्मा का कहना है कि भाजपा जिलाध्यक्ष कमल माखाजानी के खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए. जिससे साफ हो सके कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से चुनाव करा रहा है.

MP BJP Campaign : नगरीय निकाय चुनाव जीतने के लिए BJP का विजय संकल्प अभियान शुरू

पार्टी समर्पण निधि का मामला है : वहीं, सांसद विवेक शेजवलकर का कहना है जिस राशि की बात की जा रही है, वो पार्टी समर्पण निधि के नाम से कार्यकर्ताओं से ले रही है. इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. आपको बता दें कि दो दिन पहले ग्वालियर में बीजेपी नगरीय चुनाव में पार्षदों के दावेदारों से बॉयोडाटा लेने के साथ पैसे जमा कर रही है. वहीं कुछ लोगों ने पैसे वाले वीडियो को भी वायरल कर दिया था.

(Congress allegation BJP took money for ticket) (BJP answer this is surrender fund) (Allegations of bias against collector) (BJP clarification on Congress allegation)