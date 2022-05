ग्वालियर। शहर के थाना कोतवाली इलाके में एक महिला के साथ उसके पति और देवरों द्वारा अननेचुरल सेक्स का मामला सामने आया है. महिला ने आरोप लगाया है कि उसका पति और देवर उसके साथ दुष्कर्म करते थे और कई बार गैंगरेप की घटना को भी अंजाम दिया. इसके साथ ही महिला ने आरोप लगाया है कि विवाह के बाद ही उसका पति उसके साथ अननेचुरल सेक्स करता था. इस मामले में पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर उसके पति, देवर सहित चार लोगों पर गैंगरेप का मामला दर्ज किया है.

पति और देवरों ने लगातार किया गैंग रेप

तीन साल पहले हुआ था निकाह : शहर की बहोड़ापुर इलाके में रहने वाली 26 वर्षीय महिला ने पुलिस को जानकारी दी कि 3 साल पहले उसका निकाह शहर में रहने वाले समीर से हुआ था. निकाह के 3 महीने बाद उसका पति समीर उसके साथ अननेचुरल सेक्स करने लगा. जब उसने विरोध किया तो पूरे परिवार में उसकी सास और देवरों को पता चल गया और उन्होंने उसे चुप रहने की धमकी दी. पीड़ित महिला ने बताया कि उसका पति और देवर उसके साथ गलत काम करने लगे. जब वह विरोध करती थी तो उसके साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी देते थे.

नशे में करते थे गैंग रेप : महिला ने बताया कि हर दूसरी रात को उसका पति या उसका देवर उसके साथ दुष्कर्म करता था. पीड़ित महिला ने पुलिस को बताया कि पति और देवरों की इस हरकत को उजागर करने के लिए वह एक बार थाने पहुंची थी, लेकिन सूचना मिलने के बाद पति और देवर थाने पहुंच गए और गलत काम ना करने का वादा कर उसे वापस घर ले आए. इसके बाद पीड़ित महिला ने घर से अलग रहने के लिए पति को बोला. वह शहर में किराए से रहने लगी, लेकिन एक दिन यहां पर भी पति और दोनों देवर नशे में उसके पास पहुंच गए और उसके साथ मारपीट की और डरा-धमका उसके साथ गैंगरेप किया.

राजगढ़ जिले में दलित की बारात में फिर बवाल, डीजे बजाने पर जमकर पथराव, तीन लोग घायल, 6 गिरफ्तार

पुलिस ने केस दर्ज किया : पीड़ित महिला ने जब इसका विरोध किया तो आरोपी पति ने कहा कि देवरों से संबंध बनाओगी, तभी हमारा वंश आगे बढ़ेगा. पीड़ित महिला ने आरोप लगाया है कि वह पति और देवर द्वारा अननेचुरल सेक्स से असहनीय दर्द को पिछले 2 साल से झेल रही थी. दर्द बेकाबू हो गया तो उसके बाद पीड़ित महिला थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने पति और देवरों के खिलाफ गैंगरेप सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है.

पीड़ित महिला की शिकायत पर उसके पति और दो देवरों के खिलाफ गैंगरेप का मामला दर्ज किया है. आरोपी अभी फरार चल रहे हैं. उनकी तलाश की जा रही है - - सत्येंद्र सिंह तोमर, एएसपी

(Horrifying story of a woman) (Hhusband and brother in law gangrape) (Also make unnatural relations)