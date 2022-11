ग्वालियर। सेना के सूबेदार को 28 लाख रुपए की चपत लगाने वाले दो युवकों को बिहार के पटना जिले से गिरफ्तार किया गया है. इनके कब्जे से मात्र 26 हजार रुपए की नगदी लैपटॉप जिओ कंपनी का मोबाइल एवं एटीएम कार्ड बरामद किया गया है. इस रैकेट का मास्टरमाइंड फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका है. असम में तैनात सूबेदार राम नरेश प्रजापति को एक लुभावने विज्ञापन के जरिए इन बदमाशों ने ठगा था. (fraud from subedar of army in gwalior) (gwalior police arrested two accused from patna)

जालसाजों के झांसे में आए सूबेदार: दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बदमाशों ने खुद को रिलायंस कंपनी से संबद्ध बता कर हिंदुस्तान टावर प्राइवेट लिमिटेड का कर्मचारी बताया और झांसा दिया यदि किसी के पास खुद की जमीन है तो उसका रिलायंस से एग्रीमेंट करा कर एकमुश्त 45 लाख रुपए जमीन के मालिक को दिए जाएंगे. साथ ही 30 से लेकर 90 हजार रुपए तक हर महीने मोबाइल टावर का किराया भी दिया जाएगा. इसके अलावा परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी कंपनी प्रोवाइड करेगी. आर्मी में सूबेदार राम नरेश प्रजापति इस झांसे में आ गए.

फर्जी दस्तावेज दिखाकर की ठगी

सूबेदार से वसूले 28 लाख रुपए: उन्होंने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के नाम पर 2000 रुपए बदमाशों के कहने के मुताबिक भेज दिए. इसके बाद बदमाशों ने सूबेदार के परिवार से जमीन के दस्तावेज ऑनलाइन मंगा लिए और वहां से फर्जी रिलायंस कंपनी के साथ एग्रीमेंट के दस्तावेज भी भेज दिए. इसके बाद बदमाशों ने सूबेदार के परिवार से कई किस्तों में धीरे-धीरे 28 लाख रुपए वसूल लिए. इस दौरान उन्हें यह भी झांसा दिया गया कि कंपनी ने उनके 45 लाख रुपए स्वीकृत कर लिए हैं. कंपनी ने अपना खुद का ऑफिस बेंगलुरु बताया था. बैंक की पासबुक मोबाइल सिम की डिटेल और अकाउंट नंबर लेने के बाद भी जब सूबेदार के परिवार के अकाउंट में पैसे नहीं पहुंचे तो उन्हें शक हुआ. उन्होंने कंपनी के दिए हुए पते पर पहुंचकर संपर्क साधा तो वहां हिंदुस्तान टावर प्राइवेट लिमिटेड नाम की कोई संस्था ही नहीं थी. इसके बाद सूबेदार हजीरा पुलिस को अपना शिकायती आवेदन दिया. पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू की.

एमपी के अलावा दूसरे राज्यों में भी लोगों को बनाया निशाना: मोबाइल सर्वेलांस से पता लगा कि एक आरोपी पटना जिले के गांधी मैदान थाना क्षेत्र के इलाके में मौजूद है. यहां पुलिस ने दबिश देकर सोनू जायसवाल नामक युवक को पकड़ लिया. उससे पूछताछ करने पर उसके दूसरे साथी मोनू राजपूत को भी इसी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन मास्टरमाइंड इन दोनों की गिरफ्तारी की खबर लगते ही फरार हो गया. इन लोगों ने देश के राजस्थान उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों में लोगों को मोबाइल टावर लगाने के नाम पर ठगा है. पुलिस पकड़े गए दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और उनकी क्राइम लिस्ट की जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रही है.