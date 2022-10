ग्वालियर। जिले में ठगी के शिकार हुए हिमाचल प्रदेश के युवक की शिकायत पर ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने फर्जी मैरिज ब्यूरो शुभ मैट्रीमोनियल कॉल सेंटर पर छापामार कार्रवाई कर संचालक और एक महिला मैनेजर को गिरफ्तार किया है. कार्रवाई के दौरान मौके से 30 मोबाइल, 10 कंप्यूटर, 55 हजार रुपये और कई बैंकों के अकाउंट दस्तावेज बरामद किए हैं. जांच में क्राइम ब्रांच को पता चला है कि देश भर में इस गिरोह ने कई ठगी की वारदातों को अंजाम दिया है. (operator and female manager arrested) (gwalior fake matrimonial center)

फर्जी मैट्रीमोनियल सेंटर पर क्राइम ब्रांच का छापा संचालक और महिला मैनेजर गिरफ्तार

70 हजार की ठगी के बाद फंसा फर्जी गैंगः दरअसल हिमाचल के रहने वाले एक युवक ने शिकायत की थी, कि ग्वालियर के एक फर्जी मैट्रीमोनियल कॉल सेंटर ने शादी करवाने के नाम पर उससे 70 हजार रुपये ठगे हैं. जिस पर क्राइम ब्रांच ग्वालियर ने फर्जी कॉल सेंटर की जानकारी जुटानी शुरू कर दी थी. इसके बाद सिटी सेंटर स्थित व्हाइट हाउस बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 204 में छापामार कार्रवाई करते हुए मौके से फर्जी कॉल सेंटर संचालक और एक महिला मैनेजर को गिरफ्तार किया. उनके पास सेंटर से 30 मोबाइल, 10 कंप्यूटर, 55 हजार रुपये और कई बैंकों के अकाउंट दस्तावेज बरामद किए हैं. (gwalior crime branch raid at matrimonial center) (Fake gang trapped after cheating of 70 thousand)

युवकों और महिलाओं से पूछताछ जारीः कॉल सेंटर में काम करने वाले दो युवक और 13 महिलाओं से भी पूछताछ की जा रही है. यहां शुभ मैट्रीमोनियल कॉल सेंटर फर्जी तरीके से मैरिज ब्यूरो चला रहा था. कॉल सेंटर ऐसे लोगों को तलाश करता था, जिनकी शादी नहीं हुई है या वह तलाकशुदा हैं. व्हाट्सएप पर लड़के लड़कियों के फोटो भेज कर शादी के रिश्ते तय कराने के नाम पर मोटी रकम वसूल करते थे.अब तक कॉल सेंटर पूरे देश भर में ठगी की कई वारदात कर चुका है. 125 वारदातों का खुलासा अभी तक हुआ है. पुलिस का मानना है कि आरोपियों से पूछताछ के बाद और भी कई बड़े खुलासे हो सकते है. (gwalior fake matrimonial center) (know how many were made victims) (Interrogation of youths and women continues)