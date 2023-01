यौन शोषण से परेशान हो नाबालिग ने की थी आत्महत्या

ग्वालियर। जिले के भितरवार क्षेत्र में 1 जनवरी को फांसी लगाकर आत्महत्या करने वाली नाबालिग छात्रा के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है. पुलिस के मुताबिक इस छात्रा को तीन लड़के लगातार ब्लैकमेल कर रहे थे. इनमें से एक लड़के के लड़की से संबंध भी थे.लड़की के कुछ फोटोग्राफ सहित अन्य दस्तावेजों के जरिए यह तीनों युवक उसे ब्लैकमेल कर रहे थे. (Rape blackmail suicide arrest)

जांच में सुसाइड नोट से हुआ खुलासाः मिली जानकारी के अनुसार लड़कों द्वारा की जा रही लगातार ब्लैकमेलिंग परेशान होकर लड़की ने एक जनवरी की रात में अपने घर में फांसी लगाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली थी.पुलिस ने 3 में से दो आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर लिया है. तीसरे की तलाश की जा रही है. जिस समय छात्रा ने आत्महत्या की उसके माता और पिता गांव में खेती देखने गए हुए थे. इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने केस कायम कर मामले की जांच की तो छात्रा की कॉपी में एक सुसाइड नोट मिला था. जिसमें तीन युवकों पर ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने का जिक्र किया गया था. इन तीनों से परेशान होने के चलते आत्महत्या करने की बात लिखी हुई थी. (Troubled by sexual abuse minor committed suicide)

दुष्कर्म, पॉस्को व एससीएसटी एक्ट दर्ज हुआ केसः सुसाइड नोट के मुताबिक अंकित बघेल ने छात्रा के साथ शारीरिक संबंध बनाकर दुष्कर्म किया गया था. बाद में अंकित उसके साथी सुनील बघेल और विक्रम जाटव तीनों ही उसे गलत काम करने के लिए मजबूर कर रहे थे. मुंह खोलने पर उसे बदनाम करने, माता-पिता और भाई की हत्या करने की धमकी दी जा रही थी, जिससे तंग आकर छात्रा ने आत्महत्या कर ली थी. पुलिस जांच में खुलासा होने के बाद पुलिस ने आरोपी अंकित बघेल, सुनील बघेल और विक्रम जाटव के खिलाफ 305, 376, पॉक्सो एक्ट और एससीएसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है. दो आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. (Police arrested 2 on basis of suicide note) (Rape posco and scst act registered case)