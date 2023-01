सावधान जरा सी चूक से खाली हो सकता आपका बैंक खाता

ग्वालियर। अगर आपके पास इंटरनेट की 5जी सेवा को एक्टिवेट करने के लिए कोई कॉल आये तो हो जाइए सावधान. ऐसे कॉल करना अब सायबर ठगों का लोगों से ऑनलाइन ठगी करने का नया हथकंडा है. इसको लेकर सायबर पुलिस ने लोगों को सावधान करने के लिए बाकायदा एडवाइजरी जारी कर सोशल मीडिया द्वारा इसे लोगों तक पहुंचाया भी जा रहा है. (A slight mistake can empty your bank account)

फिशिंग लिंक के जरिये बना सकते हैं निशानाः जियो ने मध्यप्रदेश में इंदौर-भोपाल के बाद शुक्रवार से ग्वालियर और जबलपुर में 5जी सेवा शुरू कर दी है. इस सेवा को हासिल करने के लिए मोबाइल उपभोक्ताओं के मन में तमाम जिज्ञासाएं हैं. इसका फायदा सायबर ठग न उठाएं इसको लेकर ग्वालियर पुलिस ने एक एडवायजरी जारी की है. मोबाइल उपभोक्ताओं को सलाह दी है कि जब तक कंपनी के अधिकृत नंबर से सिम अपग्रेड करने के लिए कोई मैसेज या काल न आए तब तक कोई रिस्पांस न दें. सायबर ठग फिशिंग लिंक के जरिए आपको अपना शिकार बना सकते हैं. अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना हो तो तत्काल पुलिस की मदद लें.ऐसी किसी लिंक पर क्लिक करते ही आपका खाता खाली हो सकता है. हालांकि ग्वालियर में इस तरह की ठगी की घटना अभी तक नहीं हुई, लेकिन पुलिस लोगों को जागरूक कर रही है. (You can target through phishing links) (you will avoid these advice of cyber police)

लिंक क्लिक करते ही मोबाइल हो जाता है हैकः एडिशनल एसपी क्राइम राजेश दंडोतिया ने बताया कि लोगों के मोबाइल पर एसएमएस के जरिये मैसेज भेजे जा रहे हैं. यह नंबर कई बार कंपनी के नाम से ही भेजे जाते हैं और इसमें दी गई लिंक पर क्लिक करते ही मोबाइल हैक हो जाता है. इसके बाद मोबाइल में पे-वालेट के जरिये या फिर सीधे खाते से ही ठग रुपए निकाल लेते हैं.कई बार ठग फोन करके आपकी पूरी जानकारी हासिल कर लेते हैं. सिम अपग्रेड करने का झांसा देकर आधार कार्ड नंबर व अन्य जानकारी लेकर फिसिंग भेजते हैं और इस पर क्लिक कर पूरी जानकारी भरने के लिए बोलते हैं. (Mobile gets hacked as soon as link is clicked)

इन लिंक पर क्लिक करते ही बैलेंस साफः दंडोतिया ने बताया कि इस लिंक पर क्लिक करते ही मोबाइल हैक हो जाता है. ठग रिमोट लागइन एप क्विक सपोर्ट, एनीडेस्क, टीम व्यूअर, अल्ट्रा व्यूअर की लिंक आपके मोबाइल पर भेजकर यह मैसेज भेजते हैं कि इस एप को डाउनलोड करने के बाद सिम अपग्रेड हो जाएगा. इस पर क्लिक करते ही हैकर आपके फोन को अपने नियंत्रण में लेकर इसका इस्तेमाल करते हैं.कुछ ठग सिम अपग्रेड कराने का झांसा देकर ओटीपी पूछकर ठगी करते हैं. ओटीपी पूछकर खाता खाली कर देते हैं. इसी तरह ठग सिम अपग्रेड के नाम पर नेटवर्क आपरेटर कंपनी का कर्मचारी बनकर फोन ठग फोन करते हैं और केवायसी अपडेट कर 5जी सिम अपग्रेड कराने का झांसा देते हैं. (Balance empty as soon as you click on these links)

ऐसे करें अपने मोबाइल में 5 जी अपडेटः उन्होंने बताया कि सबसे पहले अपने मोबाइल फोन की सेटिंग में जाना होगा फिर साफ्टवेयर अपडेट पर जाकर अपने डिवाइस के नवीनतम साफ्टवेयर को अपडेट करें. उसके बाद फिर सेटिंग में जाने के बाद कनेक्शन में जाकर उसके बाद मोबाइल नेटवर्क में जाएं. फिर सिम पर क्लिक करें, उसके बाद नेटवर्क टाइप 5जी पर जाकर अपने हैंडसेट पर 5जी नेटवर्क का चयन करें. मोबाइल सिम को 5जी अपग्रेड करने का झांसा देकर ठगी की घटनाएं दूसरे शहरों में हो रही हैं. इसके चलते ग्वालियर में एडवायजरी जारी की गई है. अगर किसी के साथ ठगी हो भी जाती है तो तत्काल 1930 नंबर पर कॉल करें या सायबर सेल के आफिस आकर शिकायत करें. (This is how to update 5G in your mobile)