ग्वालियर। मध्य प्रदेश का ग्वालियर, चंबल संभाग बीते तीन साल से आपदा का दंश खेल रहा है. हालात यह है कि पिछले महीने आई बेमौसम बारिश में कई हेक्टयर जमीन में ज्वार, बाजरा और धान की फसलों को बर्बाद कर दिया था. किसान को इस आपदा से भारी नुकसान हुआ था. प्रकृति की इस आपदा को लगभग एक महीना बीत चुका है. इसके बावजूद सरकार और प्रशासन की तरफ से अभी तक न तो सर्वे का काम शुरू हो पाया है और न ही किसानों को मुआवजा मिला है. हालात यह है कि सरकार के वादे के सामने किसान पूरी तरह बेबस नजर आ रहा है. किसान अब सरकार के वादों का इंतजार कर रहा है. दूसरी ओर कांग्रेस भी अब लगातार शिवराज सरकार के दावों को झूठा करार दे रही है. (gwalior farmer compensation) (farmers hoping for compensation from government) (survey work is going on district magistrate)

कांग्रेस ने सरकार के दावों को झूंठा बताया

सर्वे का काम जारी है, जिलाधिकारीः जिला प्रशासन ओर कृषि विभाग के अफसरों ने ग्वालियर-चंबल संभाग में फसलों के नुकसान का आंकलन करते हुए 40 फीसदी का नुकसान बताया था. जबकि किसानों की मानें तो तिली की पूरी फसल चौपट हो चुकी थी. ज्वार-बाजरा और धान में 50 से 70 फीसद का नुकसान है. इस मामले को लेकर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह का कहना है कि अंचल में किसानों की फसल बर्बाद हुई है. उसका सर्वे का काम जारी है. इसके साथ ही अधिकारियों को भी निर्देश दे दिए हैं कि तत्काल सर्वे का काम पूरा करें. अगर एक सप्ताह में सर्वे का काम पूरा नहीं होता है तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. कुछ किसानों को मुआवजा मिल गया है तो वहीं कुछ किसान ऐसे भी हैं जिन्हें अभी तक सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिला है. बहरहाल मुआवजे को लेकर कांग्रेस ने किसानों के साथ मिलकर धरना-प्रदर्शन के साथ जमकर नारेबाजी भी की. (gwalior farmer compensation) (farmers hoping for compensation from government) (survey work is going on district magistrate)

बारिश, ओलावृष्टि से बर्बाद फसल लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे किसान, मुआवजा नहीं मिलने पर दी आत्महत्या की चेतावनी

ग्वालियर जिले में खरीफ फसल का रकबा हेक्टेयर मेंः

अनाज रकबा (हेक्टेयर) धान 93161 हेक्टेयर ज्वार 16531हेक्टेयर मक्का 187 हेक्टेयर बाजरा 15285 हेक्टेयर अरहर 328 हेक्टेयर मूंग 1635 हेक्टेयर उड़द 6869 हेक्टेयर मूंगफली 146 हेक्टेयर तिल 9704 हेक्टेयर सोयाबीन 826 हेक्टेयर विभाग द्वारा प्रेषित आंकड़े



सरकार को चुनाव में उठाना पड़ेगा इसका नुकसानः इस मामले को लेकर कांग्रेस की लगातार शिवराज सरकार पर हमलावर है. कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह का कहना है कि ग्वालियर चंबल अंचल में किसान पूरी तरह बर्बाद हो चुका है. शिवराज सरकार हर साल उनसे मुआवजा का वादा करती है और हालात यह है कि पिछले 2 सालों का मुआवजा किसानों को अभी तक नहीं मिल पाया है. शिवराज सरकार किसानों को झूठा आश्वासन देने में लगी है. यही कारण है कि शिवराज सरकार को इसका नुकसान आगामी विधानसभा चुनाव में मिलेगा. वही बीजेपी के प्रवक्ता आशीष अग्रवाल का कहना है कि शिवराज सरकार किसान हितेषी सरकार है. अभी हाल में ही किसानों को करोड़ रुपए उनकी बैंक में ट्रांसफर किए हैं. मुआवजे को लेकर सर्वे का काम जारी है. सर्वे पूरा होते ही, तत्काल मुआवजे का पैसा किसानों के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा. (congress called government claims false) (gwalior farmer compensation) (farmers hoping for compensation from government) (survey work is going on district magistrate)